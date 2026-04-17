نيكي الياباني يتراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة عن أعلى ​مستوى له على الإطلاق الذي سجله في اليوم السابق، إذ ⁠باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وسط ​حالة من الحذر إزاء ​المكاسب ‌السريعة التي حققها ⁠المؤشر.



وانخفض ​المؤشر نيكي 0.9 بالمئة إلى 59000.21 نقطة بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد ‌أن ارتفع 5.2 بالمئة ‌خلال الجلسات الثلاث الماضية. وارتفع المؤشر 3.6 بالمئة منذ بداية ​الأسبوع وحتى الآن. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.05 بالمئة إلى 3774.48 نقطة اليوم الجمعة، لكنه ارتفع ‌بنحو واحد في ​المئة خلال الأسبوع.



ومن بين ​1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 32 بالمئة، وانخفض 64 بالمئة، وظل ثلاثة ​بالمئة دون تغيير.