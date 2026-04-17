نيكي الياباني يتراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في اليوم السابق، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وسط حالة من الحذر إزاء المكاسب السريعة التي حققها المؤشر.
وانخفض المؤشر نيكي 0.9 بالمئة إلى 59000.21 نقطة بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 5.2 بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية. وارتفع المؤشر 3.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.05 بالمئة إلى 3774.48 نقطة اليوم الجمعة، لكنه ارتفع بنحو واحد في المئة خلال الأسبوع.
ومن بين 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 32 بالمئة، وانخفض 64 بالمئة، وظل ثلاثة بالمئة دون تغيير.