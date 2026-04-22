«خزنة داتا سنترز»: «DXB8» في دبي أول مركز بيانات في العالم يحصل على شهادة «صفر نفايات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «خزنة داتا سنترز»، حصول منشأتها «DXB8» في دبي، على شهادة «صفر نفايات» من «إس سي إس جلوبال سيرفيسز»، إحدى أبرز جهات الاعتماد العالمية المستقلة في مجال الاستدامة، ووفق البيان الصحفي الصادر عن «خزنة» يُعد «DXB8» أول مركز بيانات على مستوى العالم يحقق هذا الإنجاز.

وتؤكد هذه الشهادة أن منشأة «DXB8» «باستثناء نفايات تقنية المعلومات من قاعات البيانات» نجحت في تحويل 99.55% من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات خلال فترة تدقيق امتدت 12 شهراً، ما يعكس تطبيق ضوابط تشغيلية صارمة وأنظمة دقيقة لفرز النفايات وإدارة مسؤولة لمراحل نهاية العمر الافتراضي على مستوى موقع المنشأة.

ويؤكد التدقيق المستقل وفق البيان، أن الغالبية العظمى من النفايات الناتجة عن المنشأة تحوّل من خلال إعادة التدوير وبرامج إعادة استخدام العبوات مع الموردين وإعادة البيع والتسميد، بالإضافة إلى مسارات استرداد أخرى معتمدة للمواد المتبقية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعترف بها في الهيكل الهرمي لإدارة النفايات.

وقالت إليزابيتا بارونيو، مديرة إدارة - الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في «خزنة داتا سنترز»، إن هذه الشهادة تمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، فالحصول على صفة «صفر نفايات» لا يعتمد على مبادرة واحدة فحسب، بل جاء نتيجة للانضباط التشغيلي المستمر والشراكات القوية على مستوى سلسلة التوريد، بالإضافة إلى ثقافة مؤسسية تضع المسؤولية البيئية جنباً إلى جنب مع الأداء والموثوقية.

ومُنحت الشهادة وفق معيار «صفر نفايات» (SCS-110) بعد عملية تقييم شامل أجرته مؤسسة «إس سي إس جلوبال سيرفيسز» تضمن جميع النفايات الناتجة عن المنشأة، باستثناء نفايات تقنية المعلومات الخاصة بالمستأجرين داخل قاعات البيانات «المساحات البيضاء»، ولم يقتصر التقييم على قياس كمية النفايات التي تم تحويلها بعيداً عن مكبات النفايات، بل شمل أيضاً فعالية الأنظمة المعتمدة وممارسات الحوكمة وثقافة الانضباط وعمليات التحسين المستمر التي تضمن خفض النفايات على المدى الطويل.

ويُعد تحقيق هذا المستوى من الأداء، بالنسبة للبنية التحتية الحيوية مثل مراكز البيانات، حيث تمثل عوامل الحجم والاستمرارية والتعقيد تحديات فريدة في مجال الاستدامة، إنجازاً نادراً وعلى درجة كبيرة من الأهمية.