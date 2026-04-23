«كهرباء دبي» تنظّم فعاليات لتعزيز ثقافة الابتكار



دبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة من الأنشطة والفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وترسيخها في بيئة العمل، وتوسيع أثرها على مستوى المجتمع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار واستشراف المستقبل.

وكرّمت الهيئة، بهذه المناسبة، عدداً من المبتكرين من مختلف القطاعات، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في دعم مسيرة الابتكار، وتعزيز بيئة عمل قائمة على التميّز والتنافسية الإيجابية.

تضمّنت الفعاليات، جلسة حول الطباعة ثلاثية الأبعاد، و«ورشة ابتكار الشباب»، وفعالية «مغامرة الابتكار» وفعالية «ابتكارات الهيئة العائلية».

وتجسّد هذه المبادرات حرص الهيئة على تعزيز الابتكار القابل للتطبيق، وترسيخ التعاون بين مختلف قطاعاتها، ودعم التحول الذكي والاستدامة، إضافة إلى تمكين المواهب الوطنية والاحتفاء بها، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.