«إمستيل» تحافظ على استقرار أسعار منتجاتها من الحديد ومواد البناء



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إمستيل»، عن التزامها بدعم مرونة السوق في دولة الإمارات من خلال الحفاظ على انضباط الأسعار عبر المنتجات المحلية الرئيسية من الحديد ومواد البناء، بما في ذلك حديد التسليح، مع ضمان استمرارية الإمدادات بشكل موثوق للعملاء في مختلف أنحاء الدولة.

ويعكس هذا النهج التزام إمستيل المستمر بإعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات المحلية، بما يدعم العملاء والشركاء والاقتصاد بشكل عام.ويعكس الحفاظ على استقرار الأسعار استجابة «إمستيل» الاستباقية بكفاءة عالية لمتطلبات السوق، ودورها المحوري في ضمان توفير إمدادات مستقرة من المواد إلى مختلف المشاريع الوطنية الحيوية والتنموية في مجال البنية التحتية والإنشاءات، وذلك للحد من الصعوبات التي قد تؤثر على وتيرة مشاريع التطوير العمراني في الدولة، بما يدعم استدامة النمو الصناعي، معتمدة في ذلك على تكامل عملياتها داخل الدولة، وما تمتلكه من إمكانات لوجستية متطورة تضمن كفاءة وموثوقية التسليم بشكل مستمر.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، بصفتها إحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، تواصل «إمستيل» التزامها بدعم استقرار السوق في دولة الإمارات وضمان استمرارية الإمدادات، ويعكس الحفاظ على استقرار مستويات الأسعار منتجاتها من الحديد ومواد البناء خلال هذه المرحلة نهج المجموعة الإستراتيجي طويل الأمد، ومسؤوليتها في المساهمة بدعم مسيرة التنمية الشاملة، وضمان مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية في جميع أنحاء الدولة.

وتوفر «إمستيل» منتجات عالية الجودة من الحديد ومواد البناء لقاعدة واسعة من الشركاء في دولة الإمارات، بجانب حضورها في العديد من الأسواق العالمية، حيث تستخدم هذه المنتجات في تنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والقطاعات الصناعية والعمرانية.

كما تواصل الشركة متابعة تطورات السوق عن كثب، مع الحفاظ على مرونة عملياتها التشغيلية وضمان استمرارية الإمدادات بكفاءة ودون انقطاع.