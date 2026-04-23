أبوظبي تعزّز تواصلها الاستراتيجي في القطاع المالي مع إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم وفد رفيع المستوى من أبوظبي، برئاسة أبوظبي العالمي، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية في مدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة نخبة من المؤسسات المالية العالمية وكبار القيادات الفاعلة وممثلي القطاع المالي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المالية وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية.

وركّزت هذه اللقاءات على توطيد العلاقات مع طيف واسع من المؤسسات المالية، تشمل مجموعة من مديري الأصول، وشركات الأسهم الخاصة، والبنوك، والمكاتب العائلية، ما يعكس عمق وتنوع المنظومة المالية العالمية المشاركة. وتمحورت النقاشات حول توظيف رؤوس الأموال، والتوسع الدولي، وهيكلة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بدعم من بيئة الأعمال المستقرة والكفؤة في أبوظبي.

وتتماشى هذه اللقاءات مع الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإيطاليا، التي تم توقيعها في عام 2025، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويأتي ذلك استكمالاً لزيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى إيطاليا في يناير 2026، التي شهدت توقيع اتفاقيات من شأنها تسريع نمو قطاعات ريادة الأعمال، والصناعة، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والتكنولوجيا الزراعية.

ومن خلال أبوظبي العالمي، الذي يعدّ أسرع المراكز المالية الدولية نمواً، تواصل أبوظبي توفير إطار قانوني وتنظيمي متين يستند إلى التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، ما يمكّن المؤسسات من التأسيس وتوظيف رؤوس الأموال وإدارة عملياتها الدولية بوضوح واستقرار وثقة.

وضمن برنامج الزيارة، حضر معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، حفل إطلاق معرض «سالوني ديل موبيله»، أحد أهمّ المنصات العالمية في مجالات التصميم والتصنيع وسوق الأثاث والتجزئة العالمي، وتعكس هذه المشاركة توجهاً استراتيجياً طويل الأمد لتعزيز التعاون بين أبوظبي والأسواق الدولية الرائدة، ما يعزّز تبادل الخبرات، ويدفع المبادرات المشتركة، ويتيح تبادل المعرفة والقيم بين مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، قال معالي أحمد جاسم الزعابي: تشكّل هذه المناسبات الاستثنائية محطة أساسية لجمع نخبة من المؤسسات المالية العالمية وصنّاع القرار المؤثرين، حيث نحرص على الحضور الفاعل في المحافل التي تحدد حركة رؤوس الأموال والنشاط الاستثماري، وضمان مشاركة أبوظبي في النقاشات وصناعة القرار، لقد نجحنا في بناء مركز مالي يرتكز على وضوح الأطر القانونية وقابليتها للتنفيذ، ويوفر استقراراً طويل الأمد، ومن خلال أبوظبي العالمي نقدم أطر تنظيمية متكاملة تدعم هيكلة رؤوس الأموال وتدفع نحو توظيفها بثقة، ضمن منظومة مصممة لدعم الاستثمارات العابرة للحدود وفق نطاق واسع.

وأضاف: في الوقت ذاته، وبصفتها «عاصمة رأس المال»، تحرص أبوظبي على أن تكون الاستثمارات وثيقة الارتباط بالاقتصاد الحقيقي، من خلال توجيهها صوب قطاعات الصناعة والتجارة والقطاعات الناشئة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لاستدامة النمو ويعزز مكانتنا كمركز عالمي رائد لرأس المال.

يسهم هذا التعاون في دعم التوسع المستمر لقطاعات الصناعات الإبداعية والتجزئة في أبوظبي، كما يعزّز من انفتاح منظومات التصميم العالمية وتكاملها، ويرسّخ الروابط بين الأسواق المختلفة.

وقام معالي الزعابي وأعضاء الوفد بزيارة شركة «راك سيراميك»، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة ذات الحضور الدولي الواسع، وسلّطت الزيارة الضوء على قدرة الشركات الوطنية على العمل بكفاءة على نطاق واسع في الأسواق العالمية، مؤكدة الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز نمو الصادرات.

وتعكس هذه اللقاءات النهج الاقتصادي المتكامل الذي تتبناه أبوظبي، والقائم على ربط الخدمات المالية بالقدرات الصناعية والقطاعات الناشئة ضمن منظومة متكاملة ومتماسكة وشديدة التنظيم.