5 مليارات درهم إيرادات «إن إم دي سي إنيرجي» للربع الأول





أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، تسجيل نمو بنسبة 33% في إيراداتها على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 5 مليارات درهم، نتيجة التقدم المتواصل في تنفيذ محفظة مشاريعها القائمة، فيما بلغ صافي الربح للربع الأول 80 مليون درهم.

وأنهت الشركة الربع الأول برصيد نقدي بلغ 3.5 مليار درهم، الأمر الذي يعزّز من المكانة المالية للشركة، ويؤكد جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الأسواق، إلى جانب دعم قدرتها على اغتنام فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن النتائج المالية للربع الأول من 2026، تعكس نهج الشركة التحفظي في إطار الأوضاع الإقليمية الحالية، مشيرة إلى ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة بمستويات عالية من الاستقرار واستمرارية الأعمال والمرونة الاقتصادية في ظل التوترات الحالية في المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية والمحكمة لضمان استمرارية العمل والإنتاج، الأمر الذي أتاح لـ«إن إم دي سي إنيرجي» تنفيذ مشاريعها والحفاظ على وتيرة الأداء.

وحافظت «إن إم دي سي إنيرجي» على استمرارية العمليات التشغيلية عبر جميع مشاريعها، نتيجة تكامل الجهود والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية والتطبيق الفعّال لأطر استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر. وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ لدى الشركة 35.3 مليار درهم، مما يوفّر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية. واستمرت العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصدر مساهمة الإيرادات بنسبة 74%، في حين شكّلت الأسواق الدولية نسبة 26%، ما يعكس تنوع مصادر الإيرادات.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إنيرجي»: «يعكس أداء الشركة خلال هذا الربع قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب فاعلية النهج الإداري في إدارة المرحلة. ومما لا شك فيه أن الإجراءات الحكومية الاستباقية والتنسيق المؤسسي قد أسهم في ترسيخ الاستقرار واستمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الثقة في القطاعات الحيوية، الأمر الذي أتاح لشركات مثل «إن إم دي سي إنيرجي» مواصلة عملياتها، والاستمرار في دعم أولويات التنمية طويلة الأجل للدولة».

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»: «انصب تركيزنا خلال هذا الربع على التنفيذ المدروس، وضمان استمرارية العمليات إلى جانب اعتماد نهج مالي متحفظ. وتمكّنا من الحفاظ على وتيرة التقدم في تنفيذ محفظة مشاريعنا، وتحقيق أداء متماسك رغم التحديات التشغيلية، الأمر الذي يعكس قوة منظومة العمل لدينا، بما تشملُه من قيادة وكفاءات بشرية متميزة وأطر تشغيلية راسخة، إلى جانب الأسس المتينة لنموذج أعمالنا على المدى الطويل».

وأكدت «إن إم دي سي إنيرجي» مواصلة متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، مع الحفاظ على جاهزية العمليات خلال الفترات المقبلة، مستندة إلى محفظة مشاريعها قيد التنفيذ، ومشاريع مستقبلية محتملة تخطت 67 مليار درهم بنهاية مارس 2026، وقدرات تنفيذية راسخة. كما تواصل الشركة مواءمة أعمالها مع التوجهات الاقتصادية وأولويات قطاع الطاقة طويلة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة.