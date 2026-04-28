اقتصاد

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» العالمية

28 ابريل 2026 18:14

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم ، روب لوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة «سي في سي كابيتال بارتنرز»، العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول.
تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في ضوء النمو المستمر والقوي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وما تتيحه الدولة من إمكانات وما تهيئه من بيئة محفزة تدعم مختلف قطاعات الأعمال والاستثمار وتعزز فرصها في النمو، انطلاقاً من نهجها في الشراكة مع القطاع الخاص والذي تؤمن به كركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي.

كذلك تم التطرّق إلى مكانة دبي المتنامية كأحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، استناداً إلى ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وسياسات داعمة للأعمال، وأطر قانونية وتنظيمية تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات العالمية، وأثر كل تلك العوامل مجتمعة في تهيئة المجال لكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومؤسسات الأعمال العالمية، بما في ذلك شركات الاستثمار، لتوسيع نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما جرى استعراض الأهداف الاقتصادية الطموحة للإمارة في المرحلة المقبلة والتي تجسّدها أجندتها الاقتصادية D33، ومن أهمها أن تصبح دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، في حين تستهدف زيادة القيمة الإجمالية لأسواقها المالية إلى 3 تريليونات درهم.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

 

المصدر: وام
