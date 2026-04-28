اقتصاد

«كهرباء دبي» تسجّل رقماً قياسياً في تقليل انقطاع الكهرباء

28 ابريل 2026 18:50

 

دبي (الاتحاد)
سجّلت هيئة كهرباء ومياه دبي، رقماً قياسياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط مدة الانقطاع 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً «أي نحو 49 ثانية» خلال عام 2025.
وحطّمت الهيئة، بهذا الإنجاز، الرقم القياسي العالمي الذي حققته في عام 2024 البالغ 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، بنسبة تحسن سنوية بلغت نحو 13%.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة تتبنّى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتدمجه بشكل شامل في استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، لتقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وأضاف أن الشبكة الذكية، التي تنفّذها الهيئة باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، توفر خصائص متطورة تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، والحدّ من الانقطاعات، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وتعزيز إسعاد المتعاملين والمعنيين، موضحاً أن من أبرز هذه البرامج «نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتيح التحكم والإدارة والمراقبة عن بُعد وعلى مدار الساعة من دون تدخل بشري، من خلال أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة تقوم بتحديد موقع العطل وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، بما يسرّع استعادة التيار ويرفع مستويات الاعتمادية.
يُذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي نجحت في خفض متوسط مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 0.82 دقيقة فقط في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس ريادة الهيئة العالمية في تبنّي الابتكار لتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية.

 

