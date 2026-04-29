أسعار النفط تواصل موجة الصعود

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 52 ‌سنتا بما يعادل 0.47 بالمئة إلى 111.78 دولار ‌للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش، في ارتفاع لليوم الثامن على التوالي. ويحل أجل عقود يونيو يوم الخميس، ​في حين سجلت عقود يوليو الأكثر نشاطا 104.84 دولار، بارتفاع 0.4 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 57 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 100.50 دولار للبرميل ‌بعد ارتفاعها 3.7 بالمئة في ​الجلسة السابقة، لتسجل زيادة في سبع من آخر ثماني جلسات.



