الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب خطاب باول

29 ابريل 2026 07:42

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ​الأميركي جيروم باول.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 ⁠بالمئة إلى 4597.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت ​جرينتش بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى ​أدنى ‌مستوى له منذ الثاني من أبريل.
واستقرت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4610.20 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة ​إلى 1930 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى ​1453.91 دولار.

المصدر: وكالات
أسعار الذهب
الذهب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©