الذهب يستقر مع ترقب خطاب باول

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ​الأميركي جيروم باول.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 ⁠بالمئة إلى 4597.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت ​جرينتش بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى ​أدنى ‌مستوى له منذ الثاني من أبريل.

واستقرت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4610.20 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة ​إلى 1930 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى ​1453.91 دولار.