الذهب يستقر مع ترقب خطاب باول

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4597.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4610.20 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1930 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1453.91 دولار.