20.7 مليون درهم أرباح «إيزي ليس» خلال الربع الأول بزيادة 98%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إيزي ليس» التابعة للشركة العالمية القابضة، تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلةً نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في الأرباح، مدفوعاً باستمرار قوة أعمالها الأساسية والخدمات اللوجستية.

وقفز صافي أرباح الشركة بنسبة 98% على أساس سنوي ليصل إلى 20.7 مليون درهم، مقارنةً بـ10.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، ومدفوعاً بتحسن مزيج الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة.

ويعكس هذا النمو مساهمة أقوى من أبرز قطاعات الشركة الأساسية والخدمات اللوجستية، بجانب النهج المنضبط في إدارة التكاليف.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 189.7 مليون درهم، مدعومةً باستمرار الطلب على خدمات الأعمال الأساسية لشركة «إيزي ليس» وخدماتها اللوجستية والعمليات المرتبطة بخدمات التوصيل.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 41% ليصل إلى 55.6 مليون درهم، فيما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 72% لتصل إلى 28.3 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من زيادة قاعدة التكاليف الثابتة للمجموعة.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 55% على أساس سنوي لتصل إلى 54.7 مليون درهم، ما يعكس تحسناً في إنتاجية الأصول، وارتفاع مستويات تشغيل الأسطول، واستمرار الانضباط في إدارة التكاليف على مستوى محفظة الأعمال.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس» إن هذه النتائج تعكس بداية قوية لعام 2026 بالنسبة للشركة، حيث شهدت الشركة تحسناً ملحوظاً في الربحية مدفوعاً بقوة منصة أعمالها الأساسية والخدمات اللوجستية، حيث تتعزز قدرتها على تحقيق أداء مرن، حتى في ظل بيئة إقليمية معقدة بالتركيز المستمر على النمو المنضبط، والكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الأسطول.

وظلّت أعمال الشركة الأساسية في دولة الإمارات المساهم الأكبر في إيرادات وربحية المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً باستمرار توسع الأسطول، وارتفاع معدلات التشغيل وأهمية هذه الخدمة لعملاء خدمات التوصيل والتنقل.

كما واصلت مجموعة «جاليجا القابضة»، منصة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد التابعة لـ«إيزي ليس»، تحقيق نمو خلال الربع رغم تباين بيئة التشغيل، بدعم من التوسع المستمر في خدمات المستودعات وساحات التخزين وخدمات النقل البري، وذلك بالتوازي مع تزايد توجه العملاء نحو الحلول اللوجستية المتكاملة لمواجهة تعقيدات سلاسل الإمداد. وأسهم التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية في تعزيز الربحية مع توسع المنصة.

وحافظت العمليات المرتبطة بخدمات التوصيل على أدائها المرن خلال الربع، مدعومةً باستقرار الطلب من العملاء من الشركات. وفي حين شهدت بعض الأنشطة التقديرية والمرتبطة بالفعاليات ظروفاً أكثر تراجعاً، واصلت أعمال التنقل والخدمات اللوجستية الأساسية دعم الأداء العام للمجموعة.

وواصلت «إيزي ليس» تنفيذ عدد من المبادرات التقنية والرقمية الهادفة إلى تعزيز مستوى متابعة تحركات الأسطول، وتحسين كفاءة سير العمل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية عبر محفظة أعمالها. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاستخدام الأمثل للأصول وتعزيز بيئة الرقابة وتحسين اتساق العمليات، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على المدى الطويل.