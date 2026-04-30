1.62 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة غذاء القابضة إحدى الشركات التابعة لمنصة «2بوينت زيرو»، عن نتائجها المالية الموحّدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 23% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 1.62 مليار درهم، مدفوعة بزخم قوي عبر قطاعات الأعمال الأساسية. ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى النمو العضوي عبر الفئات الرئيسة، بجانب استمرار جهود التكامل، ما يعكس مرونة منصة «غذاء القابضة» المتنوعة، واستدامة الطلب على فئات الأغذية الأساسية.

كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 330.8 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع الإيرادات، والتحسين المستمر للعمليات.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غذاء القابضة»، إن «غذاء» استهلّت عام 2026 بزخم قوي، حيث سجّلت نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، ما يعكس مرونة منصّة أعمالها واستدامة الطلب عبر فئاتها الأساسية، فيما يجسّد هذا الأداء قوة نموذجها التشغيلي المتكامل، وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومتواصل رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن المجموعة تواصل أداء دور محوري في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، عبر تأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح أنه في هذا السياق، يشكّل استحواذ «إن آر تي سي» على «تازة» خطوة استراتيجية تعزّز حضور المجموعة في قطاع الفواكه والخضروات، وتدعم قدراتها في مجال التوزيع عبر سلسلة القيمة من المزرعة إلى المستهلك، لافتاً إلى مواصلة التركيز على ترسيخ الكفاءة التشغيلية، والتوسع المنضبط في الفرص النوعية التي تضمن تحقيق قيمة مستدامة وعوائد مجزية.

وخلال الربع، واصلت «غذاء القابضة» تعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي الوطني، مستفيدة من منصتها المتكاملة لتلبية الطلب المحلي وضمان استمرارية الإمدادات عبر فئات الأغذية الأساسية.

وستواصل المجموعة دمج وتوسيع عمليات شركة «تازة» تحت مظلة «إن آر تي سي»، مع العمل على تعزيز القدرات التشغيلية وإمكانيات التوزيع لدعم النمو في فئات المنتجات الطازجة والعصائر والمنتجات المرتبطة بها.

وتؤكد هذه الخطوة التزام «غذاء» بتعزيز حضورها في الفئات ذات الطلب المرتفع، وترسيخ التكامل الرأسي عبر سلسلة قيمة المنتجات الطازجة.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت «غذاء القابضة» إحراز التقدّم في تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية، في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتكامل وقابلية التوسع عبر مختلف وحدات المجموعة.

ومع التطلع إلى المستقبل، تواصل المجموعة تركيزها على تحقيق نمو منضبط عبر قطاعاتها الأساسية، من خلال اغتنام الفرص التي تتماشى مع معايير العائد المستهدفة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من وفورات الحجم.

وتتمتع «غذاء القابضة» بمكانة رائدة تتيح لها مواصلة مسار نموها والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الأمن الغذائي طويلة الأمد لدولة الإمارات.