اقتصاد

«دوكاب» تستعرض استراتيجيتها الصناعية المستقبلية في «اصنع في الإمارات»

30 ابريل 2026 15:43

 
أبوظبي (الاتحاد)
تستعرض شركة «دوكاب»، المزوّد الرائد لحلول الطاقة في دولة الإمارات ملامح استراتيجيتها الصناعية المستقبلية خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات 2026» لتسلط الضوء على دور القدرات الصناعية الوطنية المتقدمة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو القائم على الابتكار.
ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث، تواصل «دوكاب» ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المصدّرين الإماراتيين للحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الطاقة وتمثّل الصادرات نحو 60% من إجمالي إنتاجها، ما يعكس الحضور المتنامي لحلولها المصنّعة في الإمارات على الساحة العالمية.
وأسهم تركيز الشركة على تعزيز التوريد المحلي، والتصميم، والتصنيع، وتنمية الكفاءات في تحقيقها نسبة تقييم متميزة بلغت 96.58% ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV).. فيما يتم تأمين نحو 40% من المواد الخام الصناعية من داخل الدولة، بما يعزّز متانة سلاسل الإمداد المحلية ويسهم في دعم اقتصاد وطني مرن، انسجاماً مع مبادرات استراتيجية مثل «مشروع 300 مليار».
وفي إطار التزامها بالابتكار، تواصل «دوكاب» الاستثمار في البحث والتطوير محلياً، وتطوير منتجات نوعية مثل أول كابلات ألياف ضوئية للجهد العالي في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحقيق إنجاز إقليمي عبر الاختبار الناجح لكابلات الجهد الفائق بالتعاون مع «Brugg Cables».
وتهدف هذه الجهود إلى تقديم حلول طاقة أكثر كفاءة واستدامة، تخدم قطاعات متعددة تشمل الطاقة، والتنقل، والبيانات، والصناعات الثقيلة.
وتحرص الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير حلول هندسية مستقبلية تسهم في تعزيز ركائز النمو الوطني وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وأجندة الاستدامة.
وقال غيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «دوكاب»: تمثّل «اصنع في الإمارات» منصة وطنية تجسّد طموحاتنا الصناعية، ونفخر في دوكاب بمشاركتنا إلى جانب نخبة من رواد القطاع للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصناعة على المستويين المحلي والعالمي.. إن التزامنا يتجاوز نطاق التصنيع، ليشمل بناء منظومة صناعية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الكفاءات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

