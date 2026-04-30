الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
اقتصاد

«الشارقة القابضة» تبحث مستجدات الأعمال وتعتمد النتائج المالية لعام 2025

30 ابريل 2026 16:48


الشارقة (الاتحاد)
استعرض مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، خلال اجتماعه، مستجدات أعمال الشركة وخططها المستقبلية، وبحث مستجدات الأعمال لعام 2026، إلى جانب اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في عام 2025، والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين.
ترأس الاجتماع وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، بحضور شريف رجب، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.
وأثنى الصايغ على جهود مجلس الإدارة والكادر الإداري للعمل المبذول خلال عام 2025، والحفاظ على مشروع الزاهية السكني بالشكل الذي يعزز جودة الحياة، بما يتناسب مع مكانة الإنسان، ويخلق أجواء عائلية متميزة.
وأكد أن الشركة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تركز على تطوير مشاريع متكاملة، تعزز من تنافسية الإمارة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الابتكار في تطوير المجتمعات السكنية والتجارية، بما يلبي تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء.
من جهته، قال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحرص على تقديم مشاريع نوعية تواكب متطلبات النمو الحضري، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة مفضلة للعيش والعمل، من خلال تطوير بيئات متكاملة ترتكز على الجودة والاستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية الشركة وتطلعاتها التنموية».
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، أيضاً أبرز الإنجازات والمشاريع التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في دعم رؤيتها الاستراتيجية، وتعزيز حضورها في السوق، إلى جانب دورها في الارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة ورفاهية سكان الإمارة.
وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الاستثمارات، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة للمساهمين.

 

شركة الشارقة القابضة
