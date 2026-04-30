الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تعاون بين «الأعلى للطاقة بدبي» و«محمد بن راشد للمعرفة»

30 ابريل 2026 17:16


دبي (الاتحاد)
بحث المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي بمقر المجلس مع جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأكد الجانبان أهمية تطوير شراكات استراتيجية مستدامة تقوم على تبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية.
واستعرض الطرفان عدداً من المبادرات والمشاريع المشتركة المحتملة، التي من شأنها الإسهام في ترسيخ بيئة معرفية متقدمة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي.
وعبّر أحمد بطي المحيربي عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، خاصة فيما يتعلق بالبحث والتطوير في قطاع الطاقة بشكل عام، وقطاع الطاقة النظيفة بشكل خاص، ووصفها بأنها مرجع معرفي رائد يُوفر مجموعة واسعة من الدراسات والتقارير والمصادر المتخصصة التي تسهم في دعم صناع القرار، وتعزيز تطوير القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة.
من جهته، قال جمال بن حويرب: «نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية هو المسار الأسرع لترسيخ اقتصاد تنافسي تقوده المعرفة ويصنعه الابتكار، ومن هذا المنطلق، نعتز بشراكتنا مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي لما يمثله من نموذج ريادي في استشراف المستقبل وتعزيز الاستدامة، ونتطلع إلى إطلاق مبادرات نوعية وتبادل خبرات متخصصة تسهم في تسريع التنمية، وترفع جاهزية القطاعات الحيوية، وتدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادةً».

