47.1 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» في الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

سجل البنك التجاري الدولي صافي ربح بعد الضريبة بلغ 47.1 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026.

وأوضح البنك أن أرباحه قبل الضريبة ارتفعت 14% إلى 52.1 مليون درهم على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 104 ملايين درهم، مدفوعاً بتحسين مزيج الأصول ونمو حجم الأعمال.

وشهد الدخل من غير الفوائد انخفاضاً بمقدار 66.6 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، نظراً لتحقيق مكاسب استثنائية من بيع أصول غير أساسية في الربع الأول من عام 2025.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 22.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7% على أساس سنوي، مدعومة بنمو في القروض وتوسع محفظة الاستثمارات، إذ نمت ودائع العملاء إلى 16.4 مليار درهم مسجلة زيادة سنوية 7%.. وبلغ معدل كفاية رأس المال 16.8%، متجاوزاً المتطلبات التنظيمية.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نتائج الربع الأول تعكس استمرار قوة ومرونة مسيرة التحول التي نخوضها، والتي ترتكز على التنفيذ المنضبط والنهج الواضح الذي يركز على تحسين هيكل الميزانية العمومية وتعزيز جودة الأصول، ويُظهر نمو الربحية، إلى جانب التحسينات في المؤشرات المالية الرئيسة، التقدم الذي نحرزه في بناء نموذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة.