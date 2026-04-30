الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

30 ابريل 2026 21:48

 

بروكسل (الاتحاد)
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، رغم تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أخبار ذات صلة
الصين تدعو أميركا إلى "الحفاظ على استقرار علاقات" البلدين
وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يونيو من العام الماضي.
وقال المركزي الأوروبي، في بيان، إن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع، في وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة أسعار الطاقة، ما يفرض أعباء إضافية على الأسر والشركات.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يسهم في زيادة التضخم، ويؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والشركات، محذراً من أن استمرار النزاع لفترة أطول قد يوسع تأثيراته السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إبقاء معدل التضخم قرب 2% على المدى المتوسط، إلا أن معدل التضخم الحالي في منطقة اليورو، لا يزال أعلى من هذا المستوى المستهدف.
وفي الوقت الراهن، يتبنى البنك نهج الترقب والانتظار، على غرار عدد من البنوك المركزية الكبرى، في محاولة لتحقيق توازن بين كبح التضخم، وتجنب مزيد من التباطؤ الاقتصادي.
وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى اجتماع يونيو المقبل، وسط توقعات متزايدة بإمكانية رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

 

آخر الأخبار
صورة مجمعة للوزيرين مارك روبيو ووانغ يي
الأخبار العالمية
الصين تدعو أميركا إلى "الحفاظ على استقرار علاقات" البلدين
اليوم 23:43
وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»
الرياضة
وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»
اليوم 23:25
إنجاز الجوجيتسو في «الألعاب الشاطئية» يؤكد ريادة الرياضة الإماراتية
الرياضة
إنجاز الجوجيتسو في «الألعاب الشاطئية» يؤكد ريادة الرياضة الإماراتية
اليوم 23:15
الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب
الذكاء الاصطناعي
ما هو دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب؟
اليوم 23:09
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 23:01
