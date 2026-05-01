اقتصاد

«محمد بن راشد للفضاء» يسلّط الضوء على القدرات الوطنية بالقطاع خلال «اصنع في الإمارات»

«محمد بن راشد للفضاء» يشارك في «اصنع في الإمارات»
1 مايو 2026 17:02

 
دبي (الاتحاد)
يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات»، الذي يُعد المنصّة الصناعية الأبرز في الدولة، ويُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المركز بدعم منظومة الفضاء الوطنية، وتعزيز توجهات الدولة نحو التصنيع المتقدم، وبناء القدرات المتميزة، وتسريع وتيرة الابتكار.
وتقدّم منصة المركز تجربة متكاملة تسلط الضوء على أبرز مشاريعه ومهامه، من بينها مجسم «المستكشف راشد 2»، ثاني مستكشف قمري لدولة الإمارات ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، والمقرر إطلاقها في موعد ليس قبل نهاية عام 2026.
كما تضم منصة المركز مكونات مطوّرة محلياً من القمر الاصطناعي محمد بن زايد - سات، في تجسيد واضح لقدرات شركاء القطاع الصناعي داخل الدولة، حيث تم تطوير القمر بالكامل بأيدي مهندسين إماراتيين، مع تصنيع 90% من مكوناته الميكانيكية وأنظمته الهيكلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركات وطنية إماراتية.
كما تتيح المنصّة للزوّار الاطلاع على نموذج من القمر الاصطناعي «فاي - 1»، وهو أول مشروع ضمن مبادرة استضافة الحمولات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع».
وتضم المنصة أيضاً مجموعة مختارة من المقتنيات الشخصية التي رافقت رائدي الفضاء الإماراتيين، معالي الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمات «طموح زايد»، في انعكاس للهوية الثقافية والقيم التي حملوها معهم إلى الفضاء.
وتؤكد مشاركة المركز في معرض «اصنع في الإمارات 2026» دوره المحوري في تنمية الكفاءات الوطنية، ونقل المعرفة المتقدمة، وتمكين الشركات الإماراتية من الدخول والمنافسة في أحد أكثر القطاعات تطوراً على مستوى العالم.
كما يواصل المركز، من خلال ربط علوم الفضاء بالتنمية الصناعية، دعم استراتيجيات الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في قطاع الفضاء.

