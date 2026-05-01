«الفجيرة الوطني» يعزّز التزامه بدعم القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات 2026»



أبوظبي (الاتحاد)

يستعرض بنك الفجيرة الوطني دوره المحوري في دعم وتمويل نمو القطاع الصناعي الوطني أثناء مشاركته في معرض «اصنع في الإمارات 2026».

وخلال الحدث الذي يمتد على مدار أربعة أيام، يرحّب بنك الفجيرة الوطني بالتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصناعي لمناقشة احتياجات التمويل، وتقديم نهجه القائم على بناء الشراكات طويلة الأمد في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية.

وسيتواجد فريق من خبراء البنك طوال فترة المعرض للتفاعل مع الشركات الصناعية والتجارية والإجابة عن استفساراتهم حيث سيقدم البنك عرضاً لقدراته المتكاملة في مجالات تمويل التجارة، وإدارة الخزينة، والخدمات المصرفية للمعاملات، وحلول رأس المال العامل، بما يتيح دعم الشركات عبر مختلف مراحل نموها وفي ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق.

ويتمتع بنك الفجيرة الوطني بخبرة طويلة في القطاعات الحيوية، ويتبنى نهجاً قائماً على الشراكة والانضباط لدعم الشركات والأعمال عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الصناعية، وبفضل مركزه المالي القوي، وإمكاناته المتميزة في تمويل التجارة، وتركيزه على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، يعمل البنك عن كثب مع المصنّعين والمصدّرين لمساعدتهم على تجاوز دورات السوق، وإدارة المخاطر، واغتنام فرص النمو المستدام.

ويأتي تنظيم الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026» ليؤكد مكانته كمنصة وطنية رائدة لدفع عملية التحول الصناعي، وربط الطموحات الوطنية بالتطبيق العملي، وتمكين النمو الصناعي على نطاق واسع.

وانسجاماً مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجمع المعرض بين التقنيات المتقدمة والطموح الوطني والتنفيذ العملي، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتقوية سلاسل القيمة الصناعية، ودعم الشركات بمختلف أحجامها للتصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من دولة الإمارات.

وتعكس مشاركة بنك الفجيرة الوطني في «اصنع في الإمارات 2026» التزامه المستمر بدعم الأولويات الصناعية الوطنية، وتسريع نمو قطاع التصنيع، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الدولة، إلى جانب ترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق للشركات في مختلف أنحاء الإمارات.

ويمكن زيارة بنك الفجيرة الوطني في الجناح رقم C4-77 ضمن المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC).