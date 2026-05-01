شراكة بين «كور42» و«داتا داينامكس» لتعزيز جاهزية البيانات السيادية للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «كور42»، التابعة لمجموعة «جي42» والمتخصّصة في حلول السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية مع شركة «داتا داينامكس»، المتخصّصة عالمياً في حلول إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وتجمع الشراكة بين خدمات الاستشارات والحوسبة السحابية والخدمات المُدارة التي تقدمها «كور42»، ومنصة «داتا داينامكس»، لتوفير نموذج متكامل يساعد المؤسسات في الإمارات والعالم على تصنيف البيانات غير المنظمة، وإخضاعها للحوكمة، وإعدادها للاستخدام الآمن في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع المؤسسات في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة بسبب ضعف جودة البيانات وجاهزيتها للاستخدام في أنظمتها المحلية والسحابة والبيئات الهجينة، وتشير المؤسسات في دولة الإمارات إلى أن حوكمة وأمن البيانات وإمكانية الوصول إليها هي أهم التحديات التي تواجهها في التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي. ويرفع ذلك من مخاطر الامتثال والتكاليف التشغيلية والأمن، ويحدّ في الوقت نفسه من القدرة على استخدام البيانات بثقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الشراكة، تتولى «كور42» تقييم مشهد البيانات لدى المؤسسات بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم البيانات ومدى جودتها ومستوى المخاطر فيها ومدى أهميتها، فيما تقوم منصة «داتا داينامكس» بمسح البيانات غير المنظمة ورسم خريطة شاملة لها لتحديد البيانات المكررة أو القديمة أو الحساسة أو البيانات ذات القيمة العالية، وبناءً على ذلك، يتم وضع أطر حوكمة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية واحتياجات الأعمال، مع تنفيذها هذه الأطر من خلال ضوابط قائمة على السياسات، وتحديد صلاحيات الوصول بحسب الأدوار، وأتمتة سير العمل، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وانضباطاً للبيانات.

وتم دمج هذا الحل مع منصة «Insight» التابعة للسحابة العامة السيادية لـ«كور42»، والتي توفّر ضوابط تقنية وسياسات واضحة لإدارة استخدام السحابة بحسب نوع البيانات، ما يساعد الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة على تبنّي الخدمات السحابية بشكل آمن، كما يمكن تشغيل الحل في بيئة سحابية خاصة معزولة، وهو ما يخفف الجهد على المؤسسات في تصنيف بياناتها ومتابعة أي تغيّرات مستمرة عليها، لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية عبر جميع البيئات.

وبهذا الصدد، أكّد «طلال القيسي»، الرئيس التنفيذي لشركة «كور42»، أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تبدأ بفهم واضح للبيانات وتنظيمها بشكل صحيح، موضحاً أن هذه الشراكة تساعد المؤسسات في الإمارات والعالم على تنظيم بياناتها والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطبيق، من خلال دمج الحوكمة ضمن عملياتها اليومية، بما يتيح استخدام البيانات بثقة وأمان.

من جانبه، أشار «بيوش ميهتا»، الرئيس التنفيذي لشركة «داتا داينامكس»، أن غياب ملكية البيانات أو عدم تصنيفها أو حوكمتها يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بالامتثال والأمن وجودة البيانات، مشيراً إلى أن اللوائح التنظيمية الحديثة تفرض إدماج التصنيف وإدارة الوصول وقابلية التدقيق ضمن آليات إدارة البيانات بشكل مستمر.

وأضاف أن «داتا داينامكس» صُممت لتحقيق هذا الهدف عبر توفير رؤية مستمرة للبيانات، وتطبيق الضوابط بشكل مؤتمت، ومعالجة المشكلات على نطاق واسع، بما يمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تبنّي الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وبتكلفة أكثر كفاءة، وبأسلوب مرن يتماشى مع أهداف الأعمال. وأوضح أن الشراكة مع «كور42» تفتح المجال أمام اعتماد هذا الحل كمرجع في صياغة المعايير العالمية للبيانات السيادية.