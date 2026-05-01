«اينوك» تؤّكد مكانة الصناعة الوطنية في «اصنع في الإمارات 2026»

دبي (الاتحاد)

تستعرض مجموعة اينوك القدرات الصناعية لدولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على مصنع اينوك للزيوت والشحوم، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر «اصنع في الإمارات 2026»، الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو.

ويُعد مصنع اينوك للزيوت والشحوم المصنع الوحيد بإمارة الفجيرة لخلط الزيوت والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث صُمم وفق أعلى معايير التميّز التصنيعي في موقعٍ استراتيجي في ميناء الفجيرة، ما يمنحه ميزة تنافسية بارزة تتمثل في الوصول المباشر إلى المياه الدولية خارج الخليج العربي، بما يعزّز مرونة سلاسل الإمداد في ظل التحديات الإقليمية.

ويتميّز مصنع اينوك للزيوت والشحوم بمنشأة المزج المؤتمتة بالكامل باستخدام نظام الخلط المتري الفوري، ما يتيح طاقة إنتاجية مرتفعة تصل إلى 50 متراً مكعباً في الساعة، وتُمكّن هذه القدرة الإنتاجية المصنع من خدمة شبكة عالمية واسعة، إذ يصدّر منتجاته إلى أكثر من 60 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وجنوب شرق آسيا. كما يحمل المصنع شهادة ما يعزّز مكانته كشريك عالمي موثوق لخدمات خلط الزيوت لصالح كبرى العلامات العالمية في قطاع الزيوت ومصنّعي المعدات الأصلية، ويؤكد دوره المحوري في سلسلة الإمداد العالمية للزيوت.

بهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «انسجاماً مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، يجسّد مصنع اينوك للزيوت والشحوم مكانة الدولة كمركز عالمي للإنتاج الصناعي عالي الجودة. ويعكس في الوقت ذاته رؤية «اصنع في الإمارات» في تسليط الضوء على منشآت التصنيع الوطنية التي ترتقي إلى المعايير العالمية، ودورها في دعم التحول الصناعي في الدولة.

وبصفته مصنعاً مملوكاً لحكومة دبي، يسهم مصنع اينوك للزيوت والشحوم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة من خلال تقديم حلول مستدامة ومتكاملة لإمدادات الزيوت، كما تسهم قدراته المتقدمة، وموقعه الاستراتيجي، والتزامه بالمسؤولية البيئية، بجعل المصنع شريكاً مفضلاً لكبرى الشركات العالمية، وأحد الأصول الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».

وينسجم مصنع اينوك للزيوت والشحوم مع استراتيجية مجموعة اينوك طويلة الأمد الهادفة إلى تقديم حلول مستدامة ومتكاملة لإمدادات الزيوت، من خلال التزام راسخ بالتميّز التشغيلي والممارسات الصناعية المسؤولة. ويعتمد المصنع أهدافاً سنوية لقياس التزامه بالاستدامة مثل استخدام رافعات كهربائية لضمان بيئة عمل خالية من الانبعاثات وأكثر صحة. وإلى جانب زيوت السيارات والزيوت الصناعية والبحرية، يُعد المصنع منتجاً رئيسياً للزيوت الصديقة للبيئة وسوائل المركبات الكهربائية.