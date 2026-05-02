«أدنيك» تُكمل استعداداتها للنسخة الخامسة والأكبر من «اصنع في الإمارات 2026»

أعلنت مجموعة «أدنيك» اكتمال استعداداتها لتنظيم النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تنطلق في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري.

وتُعد هذه النسخة، التي تُنظم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، الأكبر في تاريخ الحدث، إذ تشمل 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، وتستقطب نخبة من المبتكرين والمصنّعين والمستثمرين، بما يعزّز دورها في تسريع التنمية الصناعية ودعم الابتكار.

وأكدت المجموعة جاهزية المركز لاستقبال أعداد كبيرة من الزوّار، مع توفير حلول متكاملة تشمل مواقف مجانية وخدمات نقل، إلى جانب تطبيق أنظمة ذكية لإدارة المرافق وتحسين الحركة المرورية، وتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان تجربة سلسة وآمنة.

كما تسهم شركات المجموعة في تقديم خدمات متكاملة للعارضين والزوّار، تشمل تصميم الأجنحة، والخدمات الفنية واللوجستية، إلى جانب حلول الضيافة، بما يدعم نجاح الحدث ويعزّز مكانته كمنصة صناعية عالمية.