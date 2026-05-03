الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج صناعي متكامل

3 مايو 2026 13:10

أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو تحت شعار "الصناعات المتقدمة: بنظهر أقوى" تمثل منصة وطنية لتحويل الفرص الصناعية إلى استثمارات ومشاريع ونتائج ملموسة، بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد ويعزز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات.

 

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن انعقاد المنصة يأتي في توقيت مهم، تعيد فيه الاقتصادات العالمية تشكيل سلاسل الإمداد، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج صناعي متكامل قائم على التنافسية والمرونة والجاهزية للمستقبل، من خلال منظومة تجمع المستثمرين والمصنعين ومزودي التكنولوجيا والجهات التمويلية والمشترين الرئيسيين ضمن بيئة واحدة داعمة للنمو.

 

وأضاف أن "اصنع في الإمارات" لا تقتصر على عرض الفرص، بل تمثل منصة تنفيذية تربط بين الاستثمار والتصنيع والتمويل والتكنولوجيا، وتدعم الاستثمار المحلي المباشر وتحوّل الفرص إلى اتفاقيات وعقود ومشاريع صناعية فعلية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

وأشار سعادته إلى أن الفرص المتاحة للمستثمرين والشركات الصناعية والتكنولوجية تتعزز تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج المحتوى الوطني، الذي أعاد توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب فرص مشتريات لتوطين 5000 منتج حيوي وذي أولوية، وتمكين المصنعين في الدولة من الوصول إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك عبر 36 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

 

وقال سعادته إن المستثمر الصناعي في دولة الإمارات، يدخل ضمن منظومة واضحة ومتكاملة تشمل الطلب، والتمويل التنافسي، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم نمو الصناعات الوطنية، ويؤسس لبيئة صناعية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على التوسع والازدهار.

المصدر: وام
اصنع في الإمارات
التكنولوجيا المتقدمة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الصناعة
الإمارات
