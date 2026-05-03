الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"أدنوك" تستهدف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم لتسريع نمو أعمالها

3 مايو 2026 15:03

أعلنت "أدنوك" اليوم عن تسريع تنفيذ خططها للنمو عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) خلال الفترة 2026-2028 وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة خمس سنوات التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي.

 

تمهد هذه الخطوة لمرحلة جديدة تنفذ فيها أدنوك مشروعات عالمية المستوى عبر كامل سلسلة القيمة لأعمالها للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على موارد الطاقة.

 

جاء الإعلان خلال ملتقى "اصنع مع أدنوك"، الذي عُقد بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها.

 

أتاح الملتقى منصة جمعت عدداً من أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع 70 من المصنّعين المحليين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة "Local+" لدى "أدنوك"، وذلك بعد استيفائهم للمتطلبات الفنية ومعايير التأهيل المعتمدة لدى الشركة.

 

وتم إطلاق مبادرة "Local+" ضمن "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، وتهدف إلى إعطاء أولوية الاختيار في مشروعات الشركة للمنتجات المصنَّعة في دولة الإمارات لدعم وتعزيز نمو شركات التصنيع المحلية.

 

وتغطي المشروعات المخطط لها عمليات "أدنوك" في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والتجارة، وتسهم في رفع كفاءة قدرات التصنيع الإماراتية، وتعزيز مرونة قطاع الصناعة، وترسيخ الأثر الإيجابي لبرنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني، ودعم نجاح منصة "اصنع في الإمارات".

 

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز النمو في جميع القطاعات بما فيها الطاقة والصناعة والاقتصاد، تبدأ "أدنوك" مرحلة محورية من تنفيذ خططها الاستراتيجية، والتي ترتكز على الحجم والوتيرة المتسارعة والتركيز الدقيق على الإنجاز.. وتمثل هذه المرحلة فصلاً جديداً من النمو والمرونة، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات".

 

وأضاف أنه مع انطلاق هذه المرحلة من النمو، جمعنا من خلال ملتقى "اصنع مع أدنوك" أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء مع 70 من كبار المصنّعين الإماراتيين المعتمدين من قبل ’أدنوك‘، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات بمثل هذا الحجم مضاعفة التنسيق والتعاون مع الشركاء لتمكينهم من مواكبة معايير ومتطلبات المشروعات الاستراتيجية، وضمان الالتزام بأولوية اختيار المنتجات المصنَّعة في الإمارات، ورفع معايير الوضوح والمساءلة.. وندعو الشركاء القادرين على مواكبة الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات، والجمع بين الموثوقية والتنفيذ المتقن، والالتزام التام بخلق قيمة إضافية محلية، إلى الانضمام إلينا في المرحلة القادمة من النمو والتقدم".

 

شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 400 من ممثلي المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والذين اطّلعوا خلالها على عدد من المشروعات المهمة التي تسعى "أدنوك" لتنفيذها، بما يعزز شفافية خططها الاستثمارية وما توفره من فرص للتصنيع المحلي.

 

وتم تسليط الضوء على منهجية عمل "أدنوك" التي تركز على بناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى أعلى معايير الأداء، مدعومة بنموذج تشغيلي أكثر سرعة ومرونة وانضباطاً لتنفيذ المشروعات، ومنهجية تركز على الحوكمة المنضبطة والتزام "أدنوك" بتشجيع مشاركة كبيرة من السوق في تنفيذ مشروعاتها.

 

وأكدت "أدنوك" خلال الفعالية حرصها على دعم التصنيع المحلي عبر تعزيز التعاون بين مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والمصنعين المحليين في إطار "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة.

 

ومن المخطط أن تطلق "أدنوك" يومي 5 و6 مايو خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، مبادرة " ADNOC Value Connect - ملتقى المشتريات" التي ستضم أكثر من 1000 شركة في منظومة تفاعلية تربط المصنّعين المحليين، خاصةً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالموردين الرئيسيين ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، لدعم إبرام شراكات ملموسة تعزز تكامل المنظومة الصناعية ومرونة سلاسل التوريد.

 

جدير بالذكر أن ملتقى "اصنع مع أدنوك" أقيم في اليوم السابق لانطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" التي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز "أدنيك" أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة من وزارة الثقافة، ومكتب أبو ظبي للاستثمار، و"أدنوك".

المصدر: وام
