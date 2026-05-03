اقتصاد

348 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا

3 مايو 2026 21:47

 

 أظهرت بيانات رسمية صينية، أن حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا بلغ في عام 2025 الماضي 348 مليار دولار أميركي، من بينها 123 مليار دولار واردات صينية من دول القارة، بزيادة سنوية قدرها 5.4%.

وبدأت الصين اعتباراً من أول مايو الجاري، تنفيذ سياسة موسعة للرسوم الجمركية الصفرية تشمل جميع الدول الإفريقية الـ53 التي تقيم علاقات دبلوماسية معها.
 وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن هذه السياسة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة طُبقت منذ ديسمبر 2024 على الدول الأقل نمواً، بما في ذلك 33 دولة إفريقية، قبل أن يتم توسيع نطاقها لتشمل دولاً أخرى.
ووفق الترتيبات الجديدة، تُمنح الدول غير الأقل نمواً معاملة جمركية تفضيلية لمدة عامين، مع التوجه نحو إرساء إطار طويل الأجل عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية - الأفريقية للتنمية المشتركة.

المصدر: وام
