«العربية أبوظبي» تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي» إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان، في خطوة تعكس توسع حضور الشركة في العاصمة الأردنية.

وتُسيّر الخدمة الجديدة بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتشكل محطة مهمة ضمن خطط توسع الشركة في الأردن، من خلال إضافة مطار ثانٍ في عمّان إلى شبكة وجهاتها انطلاقاً من أبوظبي، مما يؤكد التزام العربية للطيران بتوفير خيارات سفر مريحة وذات قيمة مضافة لعملائها.

وأُقيمت مراسم التدشين في كلٍ من مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان، بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي المطارين، فيما استُقبلت الرحلة الافتتاحية لدى وصولها إلى عمّان بتحية المياه التقليدية.

وتشغل «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً يتكون من 12 طائرات «إيرباص A320»، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم.