العائلة المالكة لـ «سامسونج» تسدد ضرائب بقيمة 8 مليارات دولار

3 مايو 2026 21:51

 

 أفادت مصادر صناعية في كوريا الجنوبية، بأن العائلة المالكة لمجموعة «سامسونج» أنهت سداد ضرائب الميراث البالغة حوالي 12 تريليون وون (8 مليارات دولار)، على الأصول التي خلفها الرئيس الراحل «لي كون-هي».وشكلت هذه المدفوعات، التي تقرر سدادها على مدى 5 سنوات بدءاً من عام 2021، نهاية واحدة من أكبر التزامات ضريبة الميراث في تاريخ كوريا الجنوبية.
ووفقاً للمصادر، قام «لي جيه-يونغ»، الابن الوحيد للرئيس الراحل، إلى جانب ورثة آخرين، بتمويل العبء الضريبي، من خلال بيع المزيد من أسهم الشركات التابعة للمجموعة وإيرادات الأرباح وتدابير تمويلية أخرى.
ومن بين الورثة الآخرين والدته «هونغ را-هي»، المديرة الفخرية لمتحف «ليوم» للفنون، وشقيقتاه «لي بو-جين»، الرئيسة التنفيذية لفندق شيلا؛ و«لي سيو-هيون»، رئيسة شركة «سامسونغ سي آند تي».
وأعربت العائلة، عند تقديم إقرار ضريبة الميراث، عن الالتزام بالدفع وفقا للقانون والمبادئ، مشيرة إلى أن دفع الضرائب واجب طبيعي على المواطنين.
و تلقت العائلة، منذ وفاة «لي كون-هي» في عام 2020، ما يقرب من 4 تريليونات وون كأرباح من الشركات التابعة لـ «سامسونغ»، وعند أخذ الأرباح المتراكمة سابقا في الاعتبار، يُقدر أن العائلة استخدمت ما يزيد على 6 تريليونات لتمويل مدفوعات الضرائب.
كما ساعد ارتفاع أسعار أسهم الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة بما في ذلك «سامسونغ» للإلكترونيات، في تخفيف العبء المالي المرتبط بتأمين الأموال.
وترك «لي كون-هي» ثروة تقدر قيمتها بنحو 26 تريليون وون، تتألف من أسهم وعقارات ومجموعات فنية، وتقدر ضريبة الميراث عن تلك الثروة بنحو 12 تريليون وون، وهي واحدة من أكبر ضرائب الميراث التي فرضت في تاريخ كوريا الجنوبية على الإطلاق.

المصدر: وام
