دبي تستعرض منظومتها الصناعية المتطورة في «اصنع في الإمارات 2026»



دبي (الاتحاد)

تستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منظومة الإمارة الصناعية المتقدمة والمواكبة لاحتياجات المستقبل ضمن «جناح دبي» خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026».

وتشارك دبي في الفعالية مدعومة بأداء اقتصادي لافت بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى 937 مليار درهم للعام بأكمله، ما يعكس زخماً اقتصادياً مستمراً.

وتنسجم مشاركة الدائرة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز بشكلٍ خاص على قطاع الصناعة لزيادة قيمته المضافة بنسبة تزيد عن الضعف بحلول 2033، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار الصناعي.

وتسلّط دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً متكاملاً للصناعات المتقدمة، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة لوجستية مترابطة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية.

ويطّلع الحضور على أبرز المزايا التي يستفيد منها المصنّعون في دبي، بما في ذلك الربط مع أكثر من 130 وجهة تصدير، مدعومين باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وإجراءات جمركية متطورة تعزّز انسيابية حركة التجارة.

ويضم «جناح دبي» نخبة من الجهات الرئيسية، من بينها مدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ووادي تكنولوجيا الغذاء، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن القيادة الرشيدة تحرص على اتخاذ إجراءات حاسمة قائمة على سياسات واضحة لضمان النمو والاستقرار ويجسّد قطاعنا الصناعي هذا النهج، إذ يتميز بالتنوع والتقدم التكنولوجي والتكامل التامّ مع السلاسل العالمية، وحتى في ظل التحديات الإقليمية، تواصل الأعمال استمراريتها بسلاسة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة والعمليات الصناعية.

وأكد مواصلة العمل في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، على تعزيز القيمة التي تقدمها دبي للمصنعين من خلال تمكين ودعم الاستثمارات الجديدة ومشاريع التوسع في المصانع الحالية، وذلك من خلال برامج محفزة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، تساعد على تخفيض التكاليف والنفقات والارتقاء بمستوى الميزات التنافسية ودفع عجلة النمو.

وأضاف: «تمثل مشاركتنا في «اصنع في الإمارات» فرصة قيّمة لترجمة هذه الرؤية إلى شراكات ملموسة عبر صفقات تدعم التصنيع المحلي وتعزز الزخم الاقتصادي وترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للنمو القائم على التصدير.

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات كبرى في قطاعي الخدمات اللوجستية والمصرفية خلال المعرض، في مؤشر على استمرار الثقة المؤسسية بمسار النمو الصناعي في دبي.