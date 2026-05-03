الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دبي تستعرض منظومتها الصناعية المتطورة في «اصنع في الإمارات 2026»

دبي تستعرض منظومتها الصناعية المتطورة في «اصنع في الإمارات 2026»
3 مايو 2026 22:16


دبي (الاتحاد) 
 تستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منظومة الإمارة الصناعية المتقدمة والمواكبة لاحتياجات المستقبل ضمن «جناح دبي» خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026».

وتشارك دبي في الفعالية مدعومة بأداء اقتصادي لافت بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى 937 مليار درهم للعام بأكمله، ما يعكس زخماً اقتصادياً مستمراً.
وتنسجم مشاركة الدائرة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز بشكلٍ خاص على قطاع الصناعة لزيادة قيمته المضافة بنسبة تزيد عن الضعف بحلول 2033، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار الصناعي.
وتسلّط دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً متكاملاً للصناعات المتقدمة، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة لوجستية مترابطة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية.
ويطّلع الحضور على أبرز المزايا التي يستفيد منها المصنّعون في دبي، بما في ذلك الربط مع أكثر من 130 وجهة تصدير، مدعومين باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وإجراءات جمركية متطورة تعزّز انسيابية حركة التجارة.
ويضم «جناح دبي» نخبة من الجهات الرئيسية، من بينها مدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ووادي تكنولوجيا الغذاء، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن القيادة الرشيدة تحرص على اتخاذ إجراءات حاسمة قائمة على سياسات واضحة لضمان النمو والاستقرار ويجسّد قطاعنا الصناعي هذا النهج، إذ يتميز بالتنوع والتقدم التكنولوجي والتكامل التامّ مع السلاسل العالمية، وحتى في ظل التحديات الإقليمية، تواصل الأعمال استمراريتها بسلاسة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة والعمليات الصناعية.

أخبار ذات صلة
بحضور سلطان بن خليفة.. فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية
فرنسا.. ميلونشون يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة 2027

وأكد مواصلة العمل في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، على تعزيز القيمة التي تقدمها دبي للمصنعين من خلال تمكين ودعم الاستثمارات الجديدة ومشاريع التوسع في المصانع الحالية، وذلك من خلال برامج محفزة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، تساعد على تخفيض التكاليف والنفقات والارتقاء بمستوى الميزات التنافسية ودفع عجلة النمو.
وأضاف: «تمثل مشاركتنا في «اصنع في الإمارات» فرصة قيّمة لترجمة هذه الرؤية إلى شراكات ملموسة عبر صفقات تدعم التصنيع المحلي وتعزز الزخم الاقتصادي وترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للنمو القائم على التصدير.
ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات كبرى في قطاعي الخدمات اللوجستية والمصرفية خلال المعرض، في مؤشر على استمرار الثقة المؤسسية بمسار النمو الصناعي في دبي.

آخر الأخبار
بحضور سلطان بن خليفة.. فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية
الرياضة
بحضور سلطان بن خليفة.. فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية
اليوم 23:57
جان ​لوك ميلونشون زعيم حزب (فرنسا الأبية)
الأخبار العالمية
فرنسا.. ميلونشون يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة 2027
اليوم 23:57
أنتونيلي يحقق الـ«هاتريك» ويعزز صدارة لـ «فورمولا-1»
الرياضة
أنتونيلي يحقق الـ«هاتريك» ويعزز صدارة لـ «فورمولا-1»
اليوم 23:46
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
الأخبار العالمية
المستشار الألماني: "لن أتراجع عن العمل مع ترامب"
اليوم 23:40
«سيراميك رأس الخيمة» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«سيراميك رأس الخيمة» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 23:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©