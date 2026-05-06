«إينركاب» تطور منشأة جديدة لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي بطاقة 36 جيجاواط سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض شركة إينركاب، التابعة لشركة أبكس إينرجي، خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات 2026» أحدث حلولها وتقنياتها المتقدمة في مجال تخزين الطاقة، مؤكدة دورها في دعم البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتقنيات الطاقة المتقدمة.

وقال أحمد العمري العضو المنتدب لشركة إينركاب، إن تقنيات الشركة المطورة محلياً تُستخدم في عدد من التطبيقات الحيوية داخل الدولة، تشمل تركيب أنظمة تخزين الطاقة في المساحات العامة بالتعاون مع جهات حكومية، وتقديم خدمات استقرار التردد وإدارة الطلب على الطاقة عبر الشبكة الوطنية، إلى جانب تشغيل المركبات والسفن ذاتية القيادة المستخدمة في مراقبة الحدود وحماية السواحل.

وأكد أن هذه الحلول تسهم في تعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية الوطنية، من خلال توفير أنظمة تخزين موثوقة وخالية من الصيانة، تدعم التوسع المتنامي في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة الوطنية.

وعلى الصعيد الدولي، كشف عن بدء تشغيل منشآت تخزين الطاقة بحجم الشبكة خلال عام 2026 في كل من المملكة المتحدة وألمانيا، في خطوة تعكس تنامي حضور التكنولوجيا الإماراتية في الأسواق العالمية، لاسيما في الأسواق الأوروبية التي تتطلب معايير تقنية وتنظيمية متقدمة.

وأشار إلى أن تقنيات الشركة تتميز بعمر تشغيلي يصل إلى مليون دورة شحن وتفريغ دون تدهور في الأداء، مع قدرة تشغيلية ضمن نطاق حراري يتراوح بين 30 درجة مئوية تحت الصفر و70 درجة مئوية، إضافة إلى كفاءة تخزين واسترداد تبلغ 99% للتيار المستمر وأكثر من 95% للتيار المتردد.

وفي الجانب التصنيعي، أوضح أن مصنع الشركة في مدينة دبي الصناعية يعمل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 12 جيجاواط، فيما يجري تطوير منشأة جديدة لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة في منطقة مصفح «إكاد 2» في أبوظبي بطاقة 36 جيجاواط سنوياً، ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 48 جيجاواط سنوياً.

وأضاف أن منشأة «إكاد 2» تضم منظومة متكاملة تشمل تصنيع الخلايا داخلياً، ومختبرات اعتماد متخصصة، ومركز تدريب ومركز تميز لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال إلكترونيات الطاقة، إلى جانب مركز بحث وتطوير يعد الأكبر من نوعه في المنطقة.

وأكد أن توسع الشركة الصناعي والتقني يجسد التزامها بدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير صناعات وطنية متقدمة، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة الدولة مصدراً لتقنيات الطاقة من الجيل الجديد.