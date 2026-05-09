السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق مستحضرات التجميل في الإمارات يصل إلى 7 مليارات درهم خلال عام 2025

سوق مستحضرات التجميل في الإمارات يصل إلى 7 مليارات درهم خلال عام 2025
9 مايو 2026 18:24


أعلنت شركة «أورليكس»، المنصة الرقمية المتخصصة في توزيع منتجات العناية بالبشرة الفاخرة والمقرّة في دولة الإمارات، عن إطلاق عملياتها الإقليمية من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع العلامة الفرنسية «وان باريس»، وذلك في إطار دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الصناعات القائمة على الابتكار ودعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات».

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

تسعى الشركة من خلال إطلاق أعمالها من الشارقة إلى توسيع حضور العلامات العالمية في أسواق المنطقة عبر منظومة رقمية متقدمة تدعم نمو التجارة الإلكترونية وتعزز القيمة المحلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
ويُقدَّر حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات بنحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2025 (ما يعادل سبعة مليارات درهم)، مع توقعات بوصوله إلى 2.4 مليار دولار (ما يعادل 8.8 مليار درهم) بحلول عام 2032، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المنتجات الفاخرة ونمو المبيعات الإلكترونية في القطاع.
وقالت سيهام بيكار، مؤسسة «أورليكس»، إن إطلاق العمليات من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يعكس البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، مؤكدة أن المنصة تسهم في تمكين العلامات العالمية من الوصول إلى أسواق المنطقة عبر بنية رقمية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز المحتوى المحلي.
وأضافت أن الشركة تعمل على تطوير حلول رقمية مبتكرة في قطاع التجارة الإلكترونية بما يواكب مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» ويعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة.
كانت علامة «وان باريس» قد أسست عملياتها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال يناير 2025، ضمن خطتها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط والاستفادة من البيئة الاستثمارية والتقنية التي توفرها إمارة الشارقة للشركات الناشئة والمبتكرة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
اليوم 19:52
عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اليوم 19:30
«وسام الاستحقاق» للجولف تختتم منافساتها غداً بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة
الرياضة
«وسام الاستحقاق» للجولف تختتم منافساتها غداً بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة
اليوم 19:22
السيسي يجري مباحثات مع ماكرون
الأخبار العالمية
السيسي وماكرون يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 19:11
"الإمارات للعناية الحرجة" يكشف عن أدوية جديدة وجهازين يعملان بالذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"الإمارات للعناية الحرجة" يكشف عن أدوية جديدة وجهازين يعملان بالذكاء الاصطناعي
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©