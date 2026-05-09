تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.7% في مارس

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد خلال مارس الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بشهر فبراير، موضحاً أن التراجع جاء بصورة أساسية نتيجة انخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 4%، وإنتاج قطاع صناعة الآلات بنسبة 2.7%.

وقال المكتب، في بينات حديثة، إن ارتفاع الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1.9%، وكذلك في صناعة السيارات بالنسبة نفسها أدى إلى التخفيف نسبياً من حدة التراجع في الإنتاج، لافتاً إلى انخفاض الإنتاج الصناعي باستثناء الطاقة وقطاع البناء بنسبة 0.9% مقارنة بشهر فبراير، وإنتاج السلع الاستثمارية، مثل الآلات والمعدات، بنسبة 1.6%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.9%، بينما ارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.8%.

وأظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي في مارس على أساس سنوي، بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بينما انخفض إجمالي إنتاج القطاع المنتج، الذي يشمل الصناعة والطاقة والبناء، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، فيما سجل متوسط الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 تراجعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

في المقابل، سجلت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 1.2% خلال مارس مقارنة بفبراير، كما ارتفع إنتاجها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة السابقة، رغم بقائه أقل بنسبة 1.2% مقارنة بمارس من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية والمعادن والورق والزجاج، كانت تستهلك في عام 2021 نحو 77% من إجمالي الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي الألماني، بينما شكلت نحو 17% من القيمة المضافة الصناعية، ووظفت نحو 930 ألف شخص في حوالي 7 آلاف منشأة صناعية.