«عقاري الشارقة» تعزز التنافسية بين موظفيها لدعم القطاع



الشارقة (الاتحاد)

نظّمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الملتقى السنوي 2026، الذي جاء تحت شعار «رسائل بين النجوم»، في أجواء تعكس روح الانتماء والتميز المؤسسي، حيث عزّزت من خلاله التنافسية الإيجابية بين موظفيها، في إطار جهودها الرامية إلى دعم وتطوير القطاع العقاري في إمارة الشارقة.

كما يهدف الملتقى إلى ترسيخ ثقافة التميز داخل بيئة العمل، وتقدير جهود الموظفين في مختلف الإدارات، وتعزيز روح الفريق الواحد، إلى جانب تحفيز الكفاءات على الاستمرار في تحقيق الإنجازات، بما يدعم توجهات الدائرة نحو التحديث والتطوير المستمر في خدماتها.

وقام عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وعبد العزيز راشد آل صالح مدير الدائرة، بتكريم الموظفين المتميزين، تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز ومساهمتهم في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي، وترسيخ مفاهيم الجودة والتطوير المستمر داخل بيئة العمل.

وخلال الملتقى، أكد عبد العزيز أحمد الشامسي أن ما تحقق من إنجازات في الدائرة هو ثمرة عمل جماعي وجهود متكاملة بين مختلف الإدارات والموظفين، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد كانت الأساس في تحقيق هذه النجاحات وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الدائرة مستمرة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة في تطوير العمل الحكومي، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الإنسان والكوادر البشرية أهمية كبيرة باعتبارها أساس التنمية والاستدامة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بمستوى الأداء، متوجهاً بالشكر لجميع الموظفين على جهودهم، ومثمّناً إنجازاتهم التي أسهمت في تعزيز مكانة الدائرة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، متطلعاً إلى مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.