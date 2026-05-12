«اقتصادية دبي» تؤكد أهمية ضبط وضع لافتات الأسماء على واجهات المحال التجارية



أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أنها تعمل بتوجيه من اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في إمارة دبي، على تنظيم وضبط وضع لافتات الأسماء على واجهات المحلات التجارية، بما يسهم في الحفاظ على الشكل الجمالي العام للإمارة، والحد من التلوث البصري، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

يأتي ذلك بالاستناد إلى المواصفات والمعايير الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية، الذي تم استحداثه في عام 2024 وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والصادر عن هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، بالتنسيق مع مدى ميديا، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي.

ينظم الدليل الفني المعتمد جميع المواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية لتركيب لافتات الأسماء على واجهات المحلات التجارية، وذلك بوضع اسم تجاري واحد فقط، وطريقة التركيب واللغات، وتناسق الأبعاد، وضوابط الإضاءة والسطوع، وثبات محتوى لوحة الاسم التجاري، بالإضافة إلى الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمكاتب والعيادات.

وينص الدليل بشكل واضح على وضع اسم تجاري واحد فقط لكل محل، ويمنع وضع أكثر من إعلان أو اسم تجاري على واجهة المحلات مع مراعاة الالتزام بالقياسات المتضمنه بالدليل، وذلك لمنع التلوث البصري.

وتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مسؤولية إصدار التصاريح الخاصة بلافتات الأسماء التجارية، بالإضافة إلى مراقبتها والتفتيش عليها لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام جميع المحال التجارية بالدليل الإرشادي، ومراعاة منظرها العام بما يسهم في دعم تحقيق أهداف اللجنة التوجيهية وجهود دبي في تعزيز طابعها الجمالي وصورتها العالمية، بما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040.