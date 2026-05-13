21.8 مليون درهم أرباح «بنك الاستثمار» الربعية بنمو 96%



الشارقة (الاتحاد)

أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلاً نمواً قوياً في الربحية مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي واستمرار توسع الميزانية العمومية وتحقيق أداء متصاعد عبر مختلف القطاعات الرئيسة.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 97% على أساس سنوي لتصل إلى 22.4 مليون درهم فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 96% لتبلغ 21.8 مليون درهم.

كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 81% ليصل إلى 112 مليون درهم مدفوعاً بالنمو القوي في صافي دخل الفوائد والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.

وواصل البنك تعزيز مركزه المالي خلال الربع الأول حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 15 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 28% (%6 + منذ بداية العام) فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32% (%8 + منذ بداية العام) إلى جانب ارتفاع صافي القروض والسلف إلى 7.9 مليار درهم بارتفاع %56 على أساس سنوي (+%10 منذ بداية العام) بما يعكس تنامي النشاط المصرفي وثقة العملاء واستمرار نمو الأعمال.

وقال إدريس الرفيع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار إن هذا الأداء تحقق بدعم من نمو متوازن عبر الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات إلى جانب تحسن جودة الودائع واستمرار الانضباط في التنفيذ على مستوى مختلف القطاعات.

وخلال الربع الأول تسلمت المجموعة مبلغ 122.4 مليون درهم من حكومة الشارقة بموجب اتفاقية الضمان مما أسهم في خفض رصيد أصل التعويض إلى 1.4 مليار درهم كما في مارس 2026.