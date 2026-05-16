«إنفستوبيا أوروبا-ميلانو» تشهد تنظيم 11 جلسة نقاشية و3 طاولات مستديرة

شهدت الدورة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» عقد 11 جلسة حوارية و3 اجتماعات طاولة مستديرة، بهدف استشراف التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار، وتعزيز فرص الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي في القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والمالية، وتعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وحركة رؤوس الأموال في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وناقشت الجلسة الأولى بعنوان «الاستثمارات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا وأوروبا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة»، كيفية إعادة توجيه رؤوس الأموال في ضوء التحولات في سلاسل الإمداد العالمية.

وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «الإمارات وإيطاليا: مواءمة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الجديد» الضوء على آفاق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة، وذلك بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا، ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا».

وتناول محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ورئيس إنفستوبيا، وفالنتينو فالنتيني، نائب وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، خلال الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «المرونة والشراكة والفرص: رسم العقد المقبل للعلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وإيطاليا»، سبل تطوير العلاقات الاستثمارية الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.

وتطرّقت الجلسة الرابعة بعنوان «القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة ذات السيادة: بناء شراكات دولية استراتيجية» إلى أهمية تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدول، وذلك بمشاركة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية.

واستعرض معالي جيانماركو ماتزي، وزير السياحة الإيطالي، خلال الجلسة الخامسة للفعالية بعنوان «إيطاليا ومستقبل السياحة: رؤية جديدة للنمو والتعاون العالمي»، التحولات التي يشهدها قطاع السياحة العالمي في ظل تغيُّر توقعات المسافرين، ورؤية إيطاليا لتعزيز تنافسية القطاع السياحي.

وسلّطت الجلسة السادسة بعنوان «رأس المال بلا حدود: إلى أين تتجه الاستثمارات العالمية؟» الضوء على المشهد الجديد لتدفقات الاستثمار العالمية.

وتناولت الجلسة السابعة بعنوان «البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: مراكز البيانات والطاقة والجغرافيا الجديدة للحوسبة» الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي. وتناولت الجلسة الثامنة بعنوان «تشغيل الاقتصاد القادم: معادلة الطاقة الجديدة»، التطور المتسارع في مزيج الطاقة العالمي. وسلّطت الجلسة التاسعة بعنوان «بناء القيمة: رأس المال والهوية ومستقبل القطاع العقاري»، الضوء على فرص توظيف رؤوس الأموال في القطاع العقاري.

وناقشت الجلسة العاشرة بعنوان «منصة إيطاليا - الإمارات - أفريقيا: من الشراكة الاستراتيجية إلى التنفيذ الاستثماري»، آليات تمكين الاستثمارات الإماراتية والإيطالية من التوسع في الأسواق الأفريقية.

وركّزت الجلسة الحادية عشرة والأخيرة للفعالية بعنوان «التجربة الحقيقية للعميل: الاقتصاد الجديد للسلع الفاخرة» على المتغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الرفاهية العالمي، والعناصر الرئيسية لخلق القيمة وتعزيز الإيرادات لهذا القطاع الحيوي.



شارك معالي عبدالله بن طوق المري، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، بمشاركة 23 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا، ركّزت على تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الطاقة، والصناعات المتقدمة، والتمويل، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة، إلى جانب مناقشة آليات توسيع الشراكات الإماراتية الإيطالية في الأسواق الأفريقية، بما يدعم بناء مشاريع استثمارية مستدامة وقابلة للنمو خلال المرحلة المقبلة.