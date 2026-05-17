أرباح الشركات الكبرى الكورية تتجاوز 104 مليارات دولار في الربع الأول



أظهرت بيانات صناعية أن الأرباح التشغيلية في كبريات الشركات الكورية تجاوزت 156 تريليون وون (104 مليارات دولار) في الربع الأول من هذا العام، حيث حققت شركتا تصنيع الرقائق الرائدتان في البلاد أكثر من 60% من هذه الأرباح.

وبلغت الأرباح التشغيلية المجمعة لـ 328 شركة من بين أكبر 500 شركة في هذا البلد من حيث المبيعات 156.35 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 158.6% على العام السابق، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «سي إي أو سكور» (CEO Score) المتخصصة في تتبع أداء الشركات.

وارتفعت المبيعات خلال الفترة نفسها بنسبة 29.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1038 تريليون وون، بزيادة قدرها 235.3 تريليون وون على العام السابق.

وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لأكبر شركتين لتصنيع الرقائق في العالم، وهما «سامسونغ» للإلكترونيات و«إس كيه هاينكس»، 94.8 تريليون وون.

وبحسب الشركة، سجّلت شركة «سامسونغ» للإلكترونيات أكبر أرباح تشغيلية بقيمة 57.2 تريليون وون، بزيادة هائلة بلغت 756.1% مقارنة بالعام السابق.

كما تجاوز هذا الرقم إجمالي الأرباح التشغيلية السنوية للشركة البالغة 43.6 تريليون وون، والمسجّلة في العام الماضي.

وأعلنت شركة «إس كيه هاينكس» عن أرباح تشغيلية في الربع الأول بلغت 37.6 تريليون وون، بزيادة 405.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.