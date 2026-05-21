الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«TMF» لإدارة الأصول تحصل على ترخيص لمزاولة أعمالها من «دبي المالي العالمي»

21 مايو 2026 18:54


دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة TMF، لخدمات إدارة الأصول والخدمات المؤسسية وخدمات الامتثال، حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لتوفير خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية من مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب حصولها على ترخيص إضافي يسمح لها بالعمل كمزوّد معتمد للخدمات المؤسسية داخل المركز.
ويتيح هذا التوسع للمجموعة مزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي كمزوّد للخدمات المؤسسية وإدارة الصناديق الاستثمارية على حدٍّ سواء، ما سيمكّنها من دعم العملاء الراغبين في تأسيس شركاتهم والعمل داخل الركز، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية لمديري الأصول المحليين والدوليين العاملين فيه.
وقالت فريدة أزاريوه، رئيسة الخدمات المالية في مجموعة TMF لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، إن مركز دبي المالي العالمي يُعتبر مركزاً مالياً رئيسياً، ويلعب دوراً محورياً في النمو المستمر لمنظومة الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن انضمام مجموعة TMF إلى مركز دبي المالي العالمي، بينما نواصل توسيع نطاق خدمات منظومتنا المالية وتعزيز عمقها، من شأنه تعزيز أوجه الدعم المتاحة أمام مديري الأصول والشركات العاملة في المركز.

 

