الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها إلى صلالة

21 مايو 2026 21:42

 

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الاتحاد للطيران، اليوم أولى رحلاتها إلى صلالة، مُدشّنةً بذلك خطاً جوياً مباشراً يربط بين أبوظبي والمدينة الساحلية الواقعة جنوب سلطنة عُمان.

وستشغل الوجهة الجديدة على مدار العام، حيث تبدأ برحلتين أسبوعياً اعتباراً من 21 مايو، على أن ترتفع إلى خمس رحلات أسبوعياً ابتداءً من 15 يونيو تزامناً مع موسم الخريف.
ويأتي إطلاق الرحلات إلى صلالة في إطار التزام الاتحاد للطيران بمواصلة توسيع شبكتها الإقليمية، بما يوفّر لضيوفها من مختلف أنحاء شبكتها العالمية وصولاً سلساً ومستداماً إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الأكثر تميزاً في منطقة الخليج.
وتُعد صلالة الوجهة الثانية للاتحاد في سلطنة عُمان، إلى جانب رحلاتها القائمة منذ سنوات إلى مسقط، والتي تحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على تشغيلها، بما يسهم في تعزيز روابط السفر والسياحة بين دولة الإمارات والسلطنة.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن إطلاق الرحلات إلى صلالة خطوة جديدة تعكس التزام الاتحاد للطيران بتعزيز الربط الجوي مع سلطنة عُمان، فعلى مدى عشرين عاماً، أسهمت عملياتنا إلى مسقط في توثيق الروابط بين الدولتين وتعزيز التقارب بين المجتمعين والثقافتين، ويأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة امتداداً لمسيرة التعاون.

