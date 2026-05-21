«العالمية القابضة» تنفّذ صفقة بـ 110 ملايين درهم باستخدام العُملة الرقمية المستقرة «DDSC»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن إنجاز صفقة بارزة بقيمة 110 ملايين درهم (ما يعادل 30 مليون دولار)، باستخدام العُملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، عبر شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة للاستخدام المؤسسي.

وبعد الحصول مؤخراً على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق عملة DDSC، تشكّل هذه الصفقة محطة مهمة لمنظومة DDSC، حيث تؤكد جاهزيتها التشغيلية، وقابليتها للتوسع، والجدوى العملية لاستخدامها في تنفيذ المعاملات الضخمة على نطاق المؤسسات.

وجرى إطلاق العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC» بعد التعاون الاستراتيجي بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و«سيريوس انترناشيونال هولدينج»، وبالاستناد إلى البنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين التابعة لمؤسسة «إيه دي آي».

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتسهيل المعاملات الرقمية الآمنة وعالية الكفاءة والمتوافقة مع الأطر التنظيمية للمؤسسات والشركات والأفراد، بما يتيح تنفيذ عمليات التحويل والتسوية بكفاءة وسلاسة عبر الأسواق العالمية.

يشكّل تنفيذ صفقة بهذا الحجم دليلاً ملموساً على قوة وكفاءة البنية التحتية التي ترتكز إليها كل من DDSC وشبكة «إيه دي آي»، حيث انتقلت المبادرة من مرحلة التطوير إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي. كما يؤكد قدرة المنظومة على دعم التدفقات المالية المتكررة وواسعة النطاق، بما يشمل المدفوعات عبر الحدود، وعمليات الخزينة، والتسويات التجارية.

ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع نمو الطلب على بدائل أكثر كفاءة وشفافية وامتثالاً، مقارنة بقنوات الدفع التقليدية، لا سيما في الأسواق الناشئة التي لا تزال تواجه تحديات ملموسة تتعلق بزمن المعالجة، والتكلفة، والتعقيدات التشغيلية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تؤكد هذه الصفقة أن البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات أصبحت اليوم جاهزة ومرنة وقادرة على دعم الأنشطة المالية الفعلية على المستوى المؤسسي. وبصفتها إحدى الجهات المؤسسة لمنظومة DDSC، تلتزم الشركة العالمية القابضة بتعزيز الحلول التي تساهم في تطوير آليات انتقال رؤوس الأموال عبر الأسواق. ويشكّل تنفيذ صفقة بقيمة 110 ملايين درهم، باستخدام العملة الرقمية DDSC، عبر شبكة إيه دي آي، مؤشراً واضحاً على دخولنا مرحلة جديدة، تصبح فيها الأصول الرقمية المصممة وفق المعايير المؤسسية ليست مجرد حلول قابلة للتطبيق، بل منظومات تشغيلية قادرة على العمل على نطاق واسع».

ومع بدء استخدام عملة DDSC بشكل عملي على شبكة «إيه دي آي»، سيتحوّل التركيز نحو توسيع نطاق المشاركة المؤسسية، وتطوير حالات استخدام إضافية، وتعزيز ممرات المدفوعات والتجارة عبر الحدود لربط منطقة الشرق الأوسط بالأسواق العالمية الرئيسية.

ويعزّز هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار في مجال الأصول الرقمية، ويعكس الدور المتنامي للبنية التحتية المتوائمة مع التوجهات السيادية في صياغة مستقبل النظام المالي العالمي.