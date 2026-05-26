الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فيراري» تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية

«فيراري» تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية
26 مايو 2026 19:49

 


كشفت شركة «فيراري» المصنّعة للسيارات الفارهة عن أوّل نموذج لها كهربائي بالكامل تحت اسم «لوتشه»، ملتحقة، ولو مع بعض التأخّر، بركب منافسيها مثل «بورشه» و«لمبورغيني».

أخبار ذات صلة
اليابان تبدأ مفاوضات الشراكة الاقتصادية مع "ميركوسور" خلال قمة السبع
ترامب يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء في كامب ديفيد

وتتخطّى سرعة «لوتشه»، أي النور بالعربية، 310 كيلومترات في الساعة وتتمتّع باستقلالية لأكثر من 530 كيلومتراً، وفق ما أفادت المجموعة.
وتبلغ سرعتها مئة كيلومتر في الساعة في خلال 2.5 ثانية وهي مزوّدة ببطارية من 122 كيلوات ساعة.
وتبلغ زنة «لوتشه» 2.26 طنّ وهي أثقل نموذج سيارات صنّعته «فيراري».
وهي ثاني سيارة تصنّعها «فيراري» من أربعة أبواب والأولى التي فيها خمسة مقاعد في تاريخ شركة معروفة بسياراتها الفارهة ذات مقعدين.
وقال جون إلكان رئيس المجموعة «نفتح صفحة جديدة لترجمة رؤيتنا، مرسّخين بذلك نهج فيراري القائم على استشراف المستقبل ورسم ملامحه».
وكشفت «فيراري» عن نموذجها الجديد في وقت يشهد القطاع تباطؤاً في التحوّل إلى الصناعات الكهربائية والتخلّي عن محرّكات الاحتراق الداخلي بسبب طلب كان أدنى من المتوقّع.
والعام الماضي، أعلنت «فيراري» أنها تتوقّع أن تشكّل النماذج الكهربائية 20% من معروضها في 2030، في مقابل 40% بحسب تقديرات سابقة.

آخر الأخبار
اليابان تبدأ مفاوضات الشراكة الاقتصادية مع "ميركوسور" خلال قمة السبع
الأخبار العالمية
اليابان تبدأ مفاوضات الشراكة الاقتصادية مع "ميركوسور" خلال قمة السبع
اليوم 20:11
«فيراري» تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية
اقتصاد
«فيراري» تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء في كامب ديفيد
اليوم 19:49
أبوظبي للأوراق المالية» منصة المستثمرين الدوليين إلى الفُرص الإماراتية
اقتصاد
أبوظبي للأوراق المالية» منصة المستثمرين الدوليين إلى الفُرص الإماراتية
اليوم 19:42
أكثر من 1.7 مليون يؤدون فريضة الحج
الأخبار العالمية
أكثر من 1.7 مليون يؤدون فريضة الحج
اليوم 19:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©