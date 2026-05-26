أرباح شاومي الصينية تهوي %43 في الربع الأول

بكين (رويترز)



قالت شركة «شاومي» ​الصينية إن صافي أرباحها في الربع ⁠الأول تراجع 43% وسط ​ضغوط تعرضت ​لها ‌أعمالها في ⁠مجال ​الهواتف الذكية بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وأعلنت الشركة الصينية ‌المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية ‌عن صافي ربح معدل بلغ ​6.1 مليار يوان (898.98 مليون دولار) للفترة من يناير إلى مارس.

واستناداً لبيانات ​مجموعة بورصات لندن توقع المحللون أرباحاً عند 6.4 ​مليار ‌يوان.

وقالت ⁠«شاومي» ‌إن ‌إيرادات الربع الأول بلغت 99.1 ⁠مليار يوان، وكان ذلك ​أقل قليلاً من متوسط تقديرات المحللين عند 103.4 مليار يوان.