أرباح شاومي الصينية تهوي %43 في الربع الأول

بكين (رويترز)
قالت شركة «شاومي» الصينية إن صافي أرباحها في الربع الأول تراجع 43% وسط ضغوط تعرضت لها أعمالها في مجال الهواتف الذكية بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.
وأعلنت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية عن صافي ربح معدل بلغ 6.1 مليار يوان (898.98 مليون دولار) للفترة من يناير إلى مارس.
واستناداً لبيانات مجموعة بورصات لندن توقع المحللون أرباحاً عند 6.4 مليار يوان.
وقالت «شاومي» إن إيرادات الربع الأول بلغت 99.1 مليار يوان، وكان ذلك أقل قليلاً من متوسط تقديرات المحللين عند 103.4 مليار يوان.