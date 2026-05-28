الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ميتا» تعلن عن ميزات مدفوعة لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»

«ميتا» تعلن عن ميزات مدفوعة لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»
28 مايو 2026 19:55


أعلنت شركة «ميتا» إطلاق خطط اشتراك عالمية مدفوعة تحت اسم «بلس» لتطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، لتنضوي مستقبلاً تحت مظلتها الرئيسة الجديدة لخدمات الاشتراك «Meta One».

أخبار ذات صلة
رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري
«هوندا» تعلق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028

وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع مصادر إيرادات الشركة بعيداً عن قطاع الإعلانات بعد وصول تطبيقاتها إلى مرحلة التشبع، مع توفير مزايا إضافية للمستخدمين الأكثر نشاطاً مقابل بضعة دولارات شهرياً.
وتتضمن الباقات الجديدة مزايا مثل تخصيص الحسابات، والردود الفائقة، وإحصاءات القصص، حيث يركز اشتراكاً «فيسبوك بلس» و«إنستغرام بلس» على التفاعل الاجتماعي، بينما تركز باقة «واتساب بلس» على التخصيص وتجربة المراسلة.
وأكدت نعومي غليت، رئيسة قسم المنتجات في «ميتا»، أن هذه الخطط تمنح المستخدمين إمكانيات وسعات أعلى، وتوفر مساحة إبداعية أكبر للشركات وصناع المحتوى وتلبي طلباتهم المعقدة.
وأوضحت الشركة أن خدمة «بلس»، التي بدأت اختباراتها الأولية خلال الربيع الماضي، لا تحل محل خدمة «Meta Verified» الحالية المخصصة للتحقق من الهوية والحماية والدعم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا تخطط حاليا لإيقاف الخطط القديمة، مع إمكانية تغيير ذلك مستقبلاً.

المصدر: وام
آخر الأخبار
رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري
الرياضة
رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري
اليوم 20:00
«هوندا» تقرر تعليق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028
اقتصاد
«هوندا» تعلق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028
اليوم 19:59
سيارة شرطة أمام محطة القطارات في وينترتور حيث وقع الهجوم
علوم الدار
جرحى جراء عملية طعن في سويسرا
اليوم 19:58
«أدنيك أبوظبي» يحصد 5 جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026»
اقتصاد
«أدنيك أبوظبي» يحصد 5 جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026»
اليوم 19:57
حفل الكرة الذهبية إلى لندن لتكريم ستانلي ماثيوز
الرياضة
حفل الكرة الذهبية إلى لندن لتكريم ستانلي ماثيوز
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©