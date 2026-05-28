«هوندا» تعلق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028

28 مايو 2026 19:59


 كشفت تقارير إخبارية عن اتجاه شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا نحو وقف إنتاج شاحنتها الخفيفة «ريدجلاين» مؤقتاً، اعتباراً من الربع الأخير من العام الماضي، بعد إعلانها في وقت سابق عن تأجيل إطلاق الأجيال الجديدة من سيارات «أكورد»، و«إتش آر في»، و«أوديسي»، بالإضافة إلى «أكورا إم دي إكس» و«إنتيجرا».

وذكر موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أن قرار وقف إنتاج الشاحنة كان ضرورياً لأنها لا تستوفي معايير الانبعاثات الجديدة، ومن المتوقع استمرار قرار وقف إنتاج الشاحنة لمدة 18 شهراً تقريباً.
وقال متحدث باسم هوندا: «لا تزال ريدجلاين طرازاً مهماً ضمن تشكيلتنا، وإحدى أفضل طرزنا مبيعاً، لما تتمتع به من جاذبية فريدة في فئة الشاحنات الخفيفة، وستواصل ريدجلاين لعب دور محوري في تشكيلة منتجاتنا حاضراً ومستقبلاً».
وأشار موقع كار آند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أنه من غير الواضح تماماً سبب عدم استيفاء ريدجلاين لقواعد الانبعاثات الجديدة، ولكن هذه الشاحنة متوسطة الحجم تستخدم نسخة قديمة من محرك هوندا «V 6» ذي عمود الكامات العلوي المفرد وليس المحرك المعدل «دي أو إتش سي» المستخدم في السيارتين «بايلوت» و«باسبورت». 
من المفترض أن يتيح هذا التوقف للشركة اليابانية الوقت الكافي لإطلاق إصدار محسّن بشكل كبير من الشاحنة «ريدجلاين»، والمتوقع وصوله في النصف الثاني من عام 2028.
ومن المنتظر إضافة بعض التحديثات في التصميم إلى الإصدار الجديد، بالإضافة إلى محرك هوندا «V 6» الأحدث، مع العلم أنها لن تكون جيلاً جديداً كلياً، أما الجيل الجديد من الشاحنة فالمنتظر وصوله إلى السوق في أوائل العقد المقبل وسيكون معتمداً على بنية السيارة الهجين.

 

المصدر: د ب أ
