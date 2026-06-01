«معرض عيد الأضحى 2026» يختتم فعالياته في إكسبو الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السادسة من «معرض عيد الأضحى 2026»، الذي نظّمه المركز على مدار 11 يوماً، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 100 علامة تجارية ضمّت نخبة من كبار تجار التجزئة إلى جانب مشاريع ريادية ناشئة قدمت منتجات مبتكرة.

واستقطب المعرض آلاف الزوّار من العائلات والمتسوقين، ليسجل موسم تسوق استثنائياً شهد مبيعات قياسية وعوائد مجزية، وسط تخفيضات حصرية وصلت إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

بالتزامن مع «عام الأسرة»، وفر المعرض تجربة تسوق شاملة جمعت بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي لبت احتياجات جميع أفراد العائلة، وغطت أجنحة المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النجاح الذي حققه معرض عيد الأضحى والإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده على مدار أيامه يؤكدان على المكانة الرائدة التي يحتلها إكسبو الشارقة كنموذج للفعاليات التجارية الموسمية، التي تخدم الزوّار والعارضين على حد سواء، وتشكّل رافداً حقيقياً للاقتصاد المحلي ومحركاً لنمو قطاع التجزئة في الإمارة.

وأضاف أن المعرض جزء من الفعاليات التجارية التي ترسّخ مكانة إكسبو الشارقة كوجهة مثالية للتسوّق والترفيه العائلي من خلال تجربة متكاملة تحتفي بالموروث الثقافي وتعزّز الهوية الوطنية، وأن ما تحقق من نتائج لافتة ومبيعات قياسية وإقبال جماهيري كثيف يعكس استدامة المركز في تطوير فعالياته الموسمية بما يواكب تطلعات القطاع التجاري والمستهلكين.