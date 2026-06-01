الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«معرض عيد الأضحى 2026» يختتم فعالياته في إكسبو الشارقة

«معرض عيد الأضحى 2026» يختتم فعالياته في إكسبو الشارقة
1 يونيو 2026 16:43

 
الشارقة (الاتحاد)
اختتمت مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السادسة من «معرض عيد الأضحى 2026»، الذي نظّمه المركز على مدار 11 يوماً، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 100 علامة تجارية ضمّت نخبة من كبار تجار التجزئة إلى جانب مشاريع ريادية ناشئة قدمت منتجات مبتكرة.
واستقطب المعرض آلاف الزوّار من العائلات والمتسوقين، ليسجل موسم تسوق استثنائياً شهد مبيعات قياسية وعوائد مجزية، وسط تخفيضات حصرية وصلت إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.
بالتزامن مع «عام الأسرة»، وفر المعرض تجربة تسوق شاملة جمعت بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي لبت احتياجات جميع أفراد العائلة، وغطت أجنحة المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية.
وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النجاح الذي حققه معرض عيد الأضحى والإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده على مدار أيامه يؤكدان على المكانة الرائدة التي يحتلها إكسبو الشارقة كنموذج للفعاليات التجارية الموسمية، التي تخدم الزوّار والعارضين على حد سواء، وتشكّل رافداً حقيقياً للاقتصاد المحلي ومحركاً لنمو قطاع التجزئة في الإمارة.
وأضاف أن المعرض جزء من الفعاليات التجارية التي ترسّخ مكانة إكسبو الشارقة كوجهة مثالية للتسوّق والترفيه العائلي من خلال تجربة متكاملة تحتفي بالموروث الثقافي وتعزّز الهوية الوطنية، وأن ما تحقق من نتائج لافتة ومبيعات قياسية وإقبال جماهيري كثيف يعكس استدامة المركز في تطوير فعالياته الموسمية بما يواكب تطلعات القطاع التجاري والمستهلكين.

أخبار ذات صلة
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
معرض عيد الأضحى 2026 ينطلق الأربعاء في إكسبو الشارقة
إكسبو الشارقة
آخر الأخبار
الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون
اليوم 18:01
هل يكتب وصول مورينيو نهاية فينيسيوس مع ريال مدريد؟
الرياضة
هل يكتب وصول مورينيو نهاية فينيسيوس مع ريال مدريد؟
اليوم 18:00
إنييستا ينضم إلى نادي جلف يونايتد ويبدأ مسيرته التدريبية في دبي
الرياضة
إنييستا ينضم إلى نادي جلف يونايتد ويبدأ مسيرته التدريبية في دبي
اليوم 17:30
تعرف على أكبر 10 أندية لم تَفُز أبداً بدوري أبطال أوروبا
الرياضة
تعرف على أكبر 10 أندية لم تَفُز أبداً بدوري أبطال أوروبا
اليوم 17:30
ختام ناجح للنسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني
الرياضة
ختام ناجح للنسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©