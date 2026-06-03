465.000 نزيل في فنادق أبوظبي خلال فبراير الماضي

رشا طبيلة (أبوظبي)



استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 465 ألف نزيل في فبراير الماضي مقارنة مع 462 ألف نزيل في فبراير 2025، في وقت سجلت متوسط إشغال 86%، بحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات الفندقية في فبراير وصل إلى 874 مليون درهم، منها 562 مليون درهم إيرادات الغرف و258 مليون درهم إيرادات قطاع الطعام والشراب، فيما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل الفندقي 3 ليال.

واستقبلت الفنادق 46 ألف نزيل من السوق المحلي، فيما تصدرت أسواق آسيا ما عدا الدول العربية عدد نزلاء فنادق الإمارة في فبراير بواقع 181 ألف نزيل، يليها السوق الأوروبي بواقع 143 ألف نزيل، ثم الدول العربية الأخرى بواقع 37 ألف نزيل، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 14 ألف نزيل، يليها دول أميركا الشمالية والجنوبية بواقع 30 ألف نزيل.

وتضم أبوظبي حتى فبراير الماضي 172 منشأة فندقية بسعة 34.526 غرفة فندقية.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للعام 2025، استقبلت الإمارة 26.6 مليون زائر خلال عام 2025 في رقم قياسي جديد يُعزّز مكانتها عاصمةً ثقافية عالمية ووجهة سياحية مفضّلة، مدفوعةً بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل.

وبلغ عدد نزلاء فنادق الإمارة 5.9 مليون نزيل فندقي في 2025، وشهدت الفنادق ارتفاعاً بنسبة 10% في أعداد الزوار الدوليين من الأسواق الرئيسية، وتعكس هذه النتائج السنوية الدور الحيوي للثقافة في دفع النمو السياحي للإمارة.