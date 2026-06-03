40 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي في يناير 2026

رشا طبيلة (أبوظبي)



ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في يناير الماضي ليصل إلى 40 مليار درهم، بنمو

36 % مقارنة بيناير من العام 2025، بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي.

وأظهرت البيانات المستندة إلى بيانات الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي، إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 23.16 مليار درهم بنمو 31%، منها الصادرات بقيمة 17.6 مليار درهم بنمو 38%، والمعاد تصديره بقيمة 5.5 مليار درهم بنمو 12%، في وقت بلغت الواردات في يناير 16.9 مليار درهم بنمو 44%، لتحقق بذلك الإمارة فائضاً في الميزان التجاري قدره 6.2 مليار درهم.

وجاءت سويسرا في صدارة الدول من حيث الصادرات غير النفطية بواقع 4.98 مليار درهم، يليها الهند بواقع 4 مليارات درهم، ثم السعودية 2.9 مليار درهم، يليها أميركا بواقع 870.7 مليون درهم، وجاءت أميركا في صدارة الدول من حيث الواردات غير النفطية، بواقع 2.7 مليار درهم، يليها الصين بواقع 2 مليار درهم.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات غير النفطية في يناير الماضي بواقع 10.1 مليار درهم، تليها المعادن العادية ومصنوعاتها بواقع 2.5 مليار درهم، ثم اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بواقع 1.95 مليار درهم، ثم الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور بواقع 902.4 مليون درهم، ثم منتجات الصناعات الكيماوية 667.8 مليون درهم، يليها منتجات الأغذية والمشروبات بواقع 417.5 مليون درهم.

أما قائمة الواردات فتصدرتها الآلات وأجهزة التسجيل في يناير بواقع 4.5 مليار درهم، يليها المعادن العادية ومصنوعاتها بواقع 2.8 مليار درهم، ثم معدات النقل بواقع 2.6 مليار درهم، ثم عجينة الخشب ونفايات الورق والورق المقوى ومصنوعاته بواقع 2 مليار درهم، تليها منتجات الصناعات الكيماوية بواقع مليار درهم.

وتصدرت معدات النقل السلع المعاد تصديرها بواقع 1.35 مليار درهم، ثم آلات أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها بواقع 1.2 مليار درهم، يليها منتجات الصناعات الكيماوية بواقع 607 ملايين درهم. وتصدرت الدول العربية الصادرات غير النفطية في يناير بواقع 5.47 مليار درهم، وتصدرت أيضاً إجمالي المعاد تصديرها بواقع 3.9 مليار درهم، بينما تصدرت دول آسيا باستثناء الدول العربية الواردات بقيمة 5.2 مليار درهم.

وكانت إحصاءات جمارك أبوظبي أظهرت تحقيق نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 36%، لتتجاوز القيمة الإجمالية 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم في عام 2024، ما يعكس النمو السريع للتجارة الخارجية في أبوظبي، نتيجة توسع الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63% خلال عام 2025 حيث بلغت قيمتها 175.4 مليار درهم مقارنة بـ107.8 مليار درهم في عام 2024. وسجّلت الواردات نمواً بنسبة 22% لترتفع قيمتها إلى 170.4 مليار درهم مقارنة بـ140.2 مليار درهم في عام 2024، وحققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم مقارنة بـ58 مليار درهم في عام 2024.



مرونة

يجسّد هذا النمو المتسارع والأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي واستمرار مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، وكفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة وممارسة الأعمال.