شراكة بين «أبوظبي الأول» و«Water.org» و«WaterEquity» لتعزيز الأمن المائي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منظمة «Water.org» وشركة إدارة الاستثمارات الهادفة التابعة لها WaterEquity، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

وفي إطار هذه الشراكة، استثمر البنك في صندوق «WaterEquity Everspring»، وهو صندوق مفتوح للاستثمارات الهادفة والمؤثرة، ويركّز حصرياً على توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة وخدمات الصرف الصحي في الأسواق الناشئة.

وتُعد «Water.org» منظمة عالمية غير ربحية تُعنى بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، فيما تتولى «WaterEquity» توجيه استثمارات القطاع الخاص لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وتشكّل هذه الخطوة محطة مهمة تؤسّس لمنصة تعاون مستمر بين بنك أبوظبي الأول و«Water.org» و«WaterEquity» بهدف تعزيز الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي من خلال حلول تمويلية تعتمد على آليات السوق.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: تمثّل المياه عنصراً أساسياً لتحقيق المرونة الاقتصادية والنمو المستدام والاستقرار طويل الأمد، ومن خلال شراكتنا مع «Water.org» و«WaterEquity»، نجمع بين رأس المال والخبرات المتخصّصة لدعم حلول قابلة للتوسع تعتمد على آليات السوق، وتسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق أثر إيجابي ملموس، ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم نماذج تمويل مبتكرة قادرة على معالجة التحديات العالمية مع توفير قيمة مستدامة للمجتمعات والاقتصادات.

من جانبه قال غاري وايت ومات ديمون، الشريكان المؤسسان لمنظمة «Water.org»، إن القطاع الخاص يمتلك الأدوات اللازمة، إلى جانب الفرصة للمساهمة في معالجة فجوة تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي، وقد أثبتت التجارب السابقة ما يمكن تحقيقه، إذ تمكن أكثر من 88 مليون شخص من الحصول على خدمات المياه الآمنة أو حلول الصرف الصحي بعد تلقيهم تمويلات صغيرة ساعدتهم على تأمين هذه الخدمات في منازلهم.



