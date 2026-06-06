المستثمرون الكويتيون يستحوذون على أسهم بقيمة 6.466 مليار دينار في البورصة منذ يناير

قال تقرير اقتصادي أن المستثمرين الكويتيين اشتروا أسهماً في بورصة الكويت في الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مايو الماضي بقيمة 6.466 مليار دينار «نحو 19.8 مليار دولار» مستحوذين بذلك على 82.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة بـ84.3% للفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهر تقرير لشركة «الشال للاستشارات» استناداً إلى أرقام حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة بثته وكالة الأنباء الكويتية أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً في تلك الفترة بقيمة 6.293 مليار دينار «نحو 19.3 مليار دولار» مستحوذين بذلك على 80.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 87.3% للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء نحو 173.71 مليون دينار «531.3 مليون دولار».

وأوضح أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.396 مليار دينار «نحو 4.2 مليار دولار» أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 11.1% للفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف أن قيمة أسهم حصة المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 1.256 مليار دينار «نحو 3.8 مليار دولار» أي ما نسبته 16% مقارنة مع 14.1% للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 139.9 مليون دينار «نحو 429.4 مليون دولار».

ولفت إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.8% مقارنة مع 1.6% للفترة ذاتها من عام 2025 أي ما قيمته 142.7 مليون دينار «نحو 438 مليون دولار».