شيخة النويس: 307 ملايين سائح دولي في العالم خلال الربع الأول بنمو 2%

رشا طبيلة (أبوظبي)



كشفت شيخة النويس، أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن ارتفاع عدد السياح الدوليين عالمياً بنسبة %2 ليصل إلى 307 ملايين سائح دولي خلال الربع الأول من العام الجاري. وأكدت النويس في تقرير المنظّمة لنتائج السياحة في الربع الأول من العام الجاري، أن تداعيات الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط تتجاوز حدود المنطقة، لتؤثّر في أنماط السفر حول العالم لتشمل ارتفاع معدلات التضخم، لا سيما في تكاليف النقل والإقامة، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على المسافرين وقطاع الأعمال والوجهات السياحية على حدٍّ سواء.





دور محوري

وأضافت: في ظل الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، يبرز الدور المحوري للسياحة في دعم الاقتصادات، وتوفير الفرص، وتعزيز استدامة المجتمعات. وبيّنت النويس أنه رغم هذه الأوضاع، واصلت السياحة الدولية النمو وإظهار المرونة في الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير المنظمة، يأتي ارتفاع عدد السياح الدوليين رغم التحديات التي سببتها الأوضاع في الشرق الأوسط في شهر مارس الماضي، حيث شهد مطلع العام الجاري وتحديداً في يناير وفبراير نمواً بنسبة 2.5% في عدد السياح الدوليين في العالم، لكن تراجع النمو في شهر مارس ليسجل نمواً بنسبة 0.4% فقط. وتوقّعت المنظمة أن تتأثر توقعات النمو لعدد السياح للعام الجاري لتتراجع بنقطة أو نقطتين مئويتين، حيث كانت التوقعات تشير إلى نمو متوقع بين 3 إلى 4% بعدد السياح الدوليين في 2026، وتعتمد تلك التوقعات على مدة تأثير الأوضاع الإقليمية الراهنة واضطرابات الرحلات الجوية من وإلى الشرق الأوسط وتأثيرها على ثقة المسافرين، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط ونقص وقود الطائرات في بعض الأسواق يؤدي إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران وتقليل سعة الرحلات في مناطق أخرى، في وقت يحوّل ارتفاع كلفة السفر الطلب لوجهات سياحية أقرب ويقلّل الطلب على السفر بشكل عام.



سياح دوليون

وحول نتائج مناطق العالم بعدد السياح الدوليين للربع الأول من العام، وفقاً للمنظمة، سجّلت قارتا أوروبا وأفريقيا أقوى أداء في الربع الأول، مقارنةً بالمناطق الأخرى، حيث استقبلت أوروبا أكثر من 130 مليون سائح دولي في الربع الأول من العام الجاري، بنمو 4% مقارنة بنفس الفترة من 2025، فيما ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى أفريقيا بالربع الأول بنسبة 4%. وسجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من العام، أما الأميركيتان فسجّلتا زيادة بنسبة 2% في عدد السياح الدوليين في الربع الأول من عام 2026.

وفي الشرق الأوسط، تراجع عدد السياح الدوليين بنسبة 14% في الربع الأول من عام 2026، متأثراً بالأوضاع الإقليمية في شهر مارس.