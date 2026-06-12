«دبي القابضة» تعلن الفائزين ببرنامج «ابتكر من أجل الغد 2025» لدعم الشركات الناشئة في الاستدامة



دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة عن الفائزين في برنامج «ابتكر من أجل الغد 2025» المخصص لدعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع في مجالات الاستدامة، وذلك بعد منافسة استقطبت أكثر من 1400 طلب مشاركة من 93 دولة.

وجاء الإعلان خلال العروض النهائية للبرنامج التي أقيمت في سوق مدينة جميرا، حيث تم اختيار الشركات الفائزة من بين 15 شركة ناشئة تأهلت للمشاركة في البرنامج الذي يركز على تطوير حلول مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي وإعادة تدوير الموارد والابتكار الرقمي من أجل الاستدامة.

وفازت شركة «هايڤ جيو» بالمركز الأول عبر تطويرها مادة فحم حيوي تضاف إلى التربة باستخدام تقنيات هندسة المناخ وعلم الأحياء والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمائي والمناخي.

وحصلت الشركة على جائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم، إلى جانب تمويل مشروع تجريبي لتطبيق الحل ضمن منظومة دبي القابضة.

وفازت شركة «سايكلد تيكنولوجيز» النرويجية بالمركز الثاني وحصلت على جائزة بقيمة 250 ألف درهم عن تقنية تستهدف أتمتة عمليات فرز النفايات من المصدر، فيما نالت شركة «سي أو تو وول» الهولندية المركز الثالث وجائزة بقيمة 100 ألف درهم عن حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير الجدران والأسطح الخضراء في المناطق الحضرية.

وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز المقدمة للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى 850 ألف درهم، إضافة إلى فرص للاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم لمدة عام.

وقالت هدى بوحميد إن البرنامج يهدف إلى دعم الشركات الناشئة القادرة على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والتنموية، وتسريع اختبار وتطبيق التقنيات المبتكرة على أرض الواقع من خلال توفير الإرشاد وفرص الشراكة والوصول إلى الأسواق.

واستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعاً خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وتضمن جلسات تدريب وإرشاد متخصصة في مجالات الاستدامة وتطوير الأعمال والاستثمار والامتثال التنظيمي، إضافة إلى إتاحة فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين.

وشهدت نسخة 2025 من البرنامج مشاركة شركات من الإمارات والنرويج وهولندا والهند وإسبانيا وسويسرا والدنمارك والمملكة المتحدة، حيث ركزت الحلول المقدمة على الحد من فقد وهدر الغذاء، وتعزيز إعادة تدوير الموارد، وتطوير حلول رقمية داعمة للاستدامة.